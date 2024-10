Torna la GialappaShow, dal 21 ottobre su TV8

Le voci della Gialappa’s Band, Marco Santin e Giorgio Gherarducci, tornano nella nuova stagione di GialappaShow, il programma prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, dal 21 ottobre, ogni lunedì, alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

Alla conduzione confermatissimo il Mago Forest, “terzo incomodo” del triangolo della risata con i due Gialappi. Al suo fianco ogni settimana una co-conduttrice diversa appartenente al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo. Confermato il cast comico, con i personaggi più cult e tanti nuove interpretazioni, e in più, in arrivo delle new entry per un big show sempre più ricco.

L’appuntamento con GialappaShow si aggiunge al nuovo TV8 Gialappa’s Night, il programma con i Gialappi in seconda serata nei mercoledì di Uefa Champions League.