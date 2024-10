'CiBari: il Cibo della Salute', Bari capitale dell’alimentazione sana e sostenibile

BARI - Il 49,9 % dei pugliesi soffre di sovrappeso o obesità (dati ISTAT da “Il benessere equo e sostenibile in Italia – 2023” - ndr).La questione non è esclusivamente estetica, piuttosto etica perché interroga i valori legati al benessere di una comunità, la salute della stessa, ma anche l’uso delle risorse e i consumi di suolo e energia.È per questa ragione che da due anni l’Università degli studi “Aldo Moro” di Bari, se ne occupa dedicando al cibo e alla salute un appuntamento che richiama nel capoluogo pugliese ricercatori, esperti in innovazione tecnologica, istituti internazionali, istituzioni e mondo della produzione.È sotto questi auspici che il prossimo 25 ottobre il Centro Interdipartimentale “Cibo in salute: nutraceutica, nutrigenomica, microbiota intestinale, agricoltura e benessere sociale” dell’Università di Bari, presenta la seconda edizione di “CiBari: il Cibo della Salute”.L’evento, grazie a un lavoro di raccordo tra Università “Aldo Moro”, Regione Puglia, Comune di Bari, Accademia delle Belle Arti, ordini professionali, enti e associazioni, mira a candidare la Puglia, con il Comune capoluogo, a Capitale dell’alimentazione sana e sostenibile.L’edizione di quest’anno, inserita nelle attività della “Terza Missione” che mettono l’Università in interazione diretta con la comunità, si svolgerà dal 28 al 30 ottobre in Piazza del Ferrarese, cuore nevralgico non solo della socialità territoriale ma tradizionalmente legata al mercato della città. Antico e moderno sottolineato anche dalla didascalia che accompagna l’edizione 2024 di CiBari, ovvero “La salute una RICETTA senza tempo”.Si tratta di un vero e proprio Festival dedicato alla “buona” e “giusta” alimentazione che si articolerà in tre giornate di studio, ma anche di talk scientifici, mostre, spettacoli e competizioni.Il programma della seconda edizione di “CiBari: il Cibo della Salute” sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella sede del Rettorato dell’Università degli Studi di Bari, il prossimo 25 ottobre alle ore 11.00.All’incontro con i giornalisti parteciperanno: la Prorettrice dell’Università, Grazia Paola Nicchia, Pietro Petruzzelli, assessore alla Blue Economy e Sviluppo Economico del Comune di Bari, Donato Pentassuglia, Assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, Filomena Corbo, Coordinatrice del Centro Cibo in salute UNIBA, Maria Lisa Clodoveo, professoressa di Scienze e Tecnologie Alimentari UNIBA, Andrea Troisi, CEO “Troisi Ricerche”, Daniele Di Fronzo, cultore di gastronomia e founder di “Tipica Puglia”.L’edizione di quest’anno lancia anche una nuova iniziativa di informazione e sensibilizzazione che mette insieme alla buona alimentazione la pratica sportiva.Il concorso “Uno Sportivo in Cucina” sarà presentato alla stampa nel corso di un aperitivo che sarà offerto nella sala del ristorante “Argenteria” in via Roberto da Bari.Il progetto è realizzato con il contributo della Regione Puglia - Assessorato Agricoltura - Industria Agroalimentare, Risorse, Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste.Al fine di organizzare al meglio l’evento chiediamo ai colleghi giornalisti di confermare o meno la loro presenza alla seguente mail: paola@moscabianca.info L’evento sarà inaugurato lunedì 28 ottobre, alle ore 15.00, nella sede dello Spazio Murat a Bari, alla presenza tra gli altri del Sottosegretario alla salute, on . Marcello Gemmato. Qui il programma nel dettaglio: https://www.ciboinsalute.com/programma-eventi