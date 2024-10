Puglia sempre protagonista al Womex, la principale fiera musicale europea

BARI - Anche quest’anno la Puglia è tra i protagonisti del Womex, la principale fiera musicale europea che riunisce oltre 20mila delegati provenienti da tutto il mondo, con un’azione di promozione del sistema musicale regionale e nazionale. Puglia Sounds, il progetto di Puglia Culture e Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale, partecipa alla fiera internazionale che si terrà dal 23 al 27 ottobre 2024 a Manchester, con una delegazione di artisti e operatori all’interno di Italy@Womex, stand collettivo coordinato e finanziato da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con Assomusica, Italia Music Export, Puglia Sounds, Emilia-Romagna Music Commission, ATER Fondazione, Italian World Beat e Rete italiana World Music.“Rinnoviamo la nostra partecipazione al Womex per continuare ad esportare la musica pugliese nel mondo - il commento del presidente Michele Emiliano – il Womex rappresenta un appuntamento fisso per la strategia di internazionalizzazione messa in campo da Puglia Sounds/Puglia Culture che negli anni ha proiettato la musica pugliese nelle principali manifestazioni musicali mondiali. E rinnoviamo la sinergia con ICE e con gli altri partner nazionali in un’ottica di collaborazione strategica che rende ancora più competitivo il comparto musicale pugliese nei mercati internazionali”.“La presenza al Womex è fondamentale per favorire l’internazionalizzazione e promuovere il sistema musicale pugliese – il commento di Viviana Matrangola, Assessore Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia sociale Regione Puglia - un appuntamento irrinunciabile per i nostri artisti e operatori che anche quest’anno sono presenti con una nutrita delegazione per promuoversi e sviluppare, o consolidare, attività all’estero”.“Anche quest’anno saremo al Womex per accompagnare la scena pugliese alla conquista di nuovi traguardi internazionali - dichiara Cesare Veronico, coordinatore artistico Puglia Sounds– partecipiamo alla fiera da quasi 15 anni e nel corso degli anni è diventata una sorta di avvio delle nostre attività internazionali annuali che anche per il 2025 ci vedranno impegnati su vari fronti. A Manchester i protagonisti saranno ancora una volta i nostri artisti e operatori della scena world, una scena in continua ascesa che ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano a livello mondiale. E sono particolarmente orgoglioso dello showcase di Justin Adams e Mauro Durante, che presenteranno il loro nuovo progetto discografico, che proietta la tradizione in una nuova dimensione. Sono certo riscuoteranno un grande successo”.“La partecipazione al Womex ogni anno conferma e rilancia l’attività di internazionalizzazione della scena musicale pugliese che da sempre è tra gli obiettivi prioritari del nostro lavoro sulla filiera musicale regionale – dichiara Paolo Ponzio, Presidente Puglia Culture – per il secondo anno consecutivo rendiamo questo lavoro ancora più efficace grazie alla collaborazione con ICE, e gli altri partner italiani, che ci vede impegnati in un’importante azione di promozione del comparto musicale regionale e nazionale”.La delegazione pugliese - impegnata nella promozione di progetti che diffondono la cultura musicale pugliese grazie allo specifico bando che favorisce la partecipazione a fiere musicali internazionali - oltre allo staff di Puglia Sounds è composta da etichette discografiche, agenzie di booking, management, festival e artisti pugliesi: Ipe Ipe, Ura Teatro, Node, Associazione Triphonie, Radicanto, Kido Music, Arra Produzioni Mediterranea, Kalàscima, Tourbillion, Ludwig Sound, Mezzotono, Linfa, Giovanni Biusanti - Una perdita di tempo, Coolclub, Circular Music, Zero Nove Nove e infine UASC!. E ancora venerdì 26 ottobre alle ore 22:30 Justin Adams e Mauro Durante presenteranno in showcase - con il sostegno di Puglia Sounds - il nuovo progetto discografico Sweet Release, pubblicato il 18 ottobre da etichetta Ponderosa Music Label, al Warehouse Stage A, Aviva Studios di Manchester. Inoltre anche quest’anno Puglia Sounds ha realizzato dei materiali promozionali specifici – distribuiti ai delegati internazionali presenti al Womex - per supportare le attività degli operatori presenti e promuovere la ricca scena world regionale e i festival. Infine, grazie alla sinergia tra Puglia Sounds e ARTI Puglia, anche quest’anno è confermata la presenza di operatori di Luoghi Comuni, iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, che partecipano al Womex con uno stand per seguire le attività e realizzare dirette, interviste ai protagonisti, podcast e contenuti inediti trasmessi sul sito web pugliasounds.it , sul blog di Luoghi Comuni e attraverso le web radio iNext Radio e Radio Bachi con AltreMenti Labs, Yeahjasi Santa, Ibiss, Lab Mao, ExViri e In Punta di Tacco.La partecipazione al Womex 24 di Puglia Sounds, il progetto di Puglia Culture e Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale, è finanziata da Regione Puglia a valere sul Fondo Speciale Cultura e Patrimonio Culturale L.R.40/2026, art 15, comma 3.