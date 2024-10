Commissione albo odontoiatri Bari e Bat: gli auguri del presidente Emiliano alle nuove cariche elette

BARI - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano esprime i suoi auguri di buon lavoro alle nuove cariche elette della Commissione Albo Odontoiatri dell’omceo della provincia di Bari (CAO) per il quadriennio 2025-2028, il dott. Nicola Cavalcanti (presidente), il dott. Nicola Achille (vicepresidente), la dott.ssa Chiara Fiandaca (segretario), il prof. Massimo Corsalini, anche eletto tesoriere del Consiglio Direttivo dell’ OMCeO di Bari, e il dott. Alessandro Colella (consigliere).Mentre nella CAO della provincia Barletta-Andria-Trani, sono stati eletti il dott. Fabio De Pascalis (presidente), la dott.ssa Gianna Dipalma (vicepresidente), i dott.ri Palmino Canfora, Pantaleo Lorusso e Piero Chieppa (consiglieri).“Rivolgo ai nuovi eletti gli auguri di buon lavoro - dichiara il presidente Emiliano - le commissioni dell’Albo degli Odontoiatri sono impegnate nella realizzazione di un articolato programma a tutela dei cittadini e della professione, dalla promozione della figura dell’odontoiatra come medico-odontoiatra, al contrasto del turismo dentale, dalla tutela della salute delle persone più fragili e vulnerabili, al maggior controllo della pubblicità sanitaria, dalla lotta all’abusivismo e al prestanomismo, alla sensibilizzazione degli odontoiatri con organizzazione di seminari improntati all’etica e alla deontologia, solo per citare alcune delle principali azioni. Colgo l’occasione anche per salutare e ringraziare i componenti delle Commissioni uscenti e tutta la categoria degli odontoiatri che da sempre offre un contributo importantissimo per la cura e per il benessere dei pugliesi”.