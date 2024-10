Picadinho inaugura a Bari: degustazioni e musica dal vivo per una serata imperdibile

BARI - Il prossimo 10 ottobre, in via Argiro n. 70, tra via Calefati e via Putignani, si apriranno ufficialmente le porte di Picadinho, una nuova realtà dedicata agli amanti della carne. Il progetto nasce dalla intraprendenza di due imprenditori baresi decisi a investire nella loro città e a valorizzare le eccellenze del territorio pugliese.Macelleria al mattino e braceria attiva fino a mezzanotte, Picadinho si propone come punto di riferimento per chi desidera carne di alta qualità, cucinata alla brace servita in un ambiente accogliente e conviviale. L’inaugurazione, prevista per giovedì 10 ottobre a partire dalle ore 19:00, sarà un’occasione per scoprire il concept unico del locale pensato per la città di Bari: semplicità e autenticità in ogni proposta gastronomica. Durante l’evento, gli ospiti potranno degustare una selezione di specialità della casa in compagnia di musica dal vivo."Vogliamo creare un luogo dove le persone possano ritrovarsi non solo per acquistare carne fresca al banco, ma anche per trascorrere una serata piacevole tra amici, gustando piatti genuini e di qualità", afferma Alfredo Loconsole, titolare."Vogliamo che Picadinho sia un luogo dove la qualità delle carni pugliesi si sposi con l'atmosfera calorosa di casa, offrendo una cucina alla brace che richiami le tradizioni locali."Con un’offerta che spazia da panini per la pausa pranzo a tagliate di Black Angus per le cene più importanti, Picadinho si impegna a soddisfare ogni tipo di esigenza culinaria.Se Bari è pronta a un nuovo indirizzo di sapori autentici e atmosfere conviviali, Picadinho è pronto a essere quel punto di riferimento. Il 10 ottobre è la data da segnare: Picadinho apre le sue porte e invita tutti a scoprire che, qui, la carne è solo l'inizio di un nuovo modo di stare insieme. Perché in fondo, l’essenza di Bari è proprio questa: il piacere di ritrovarsi e condividere.https://www.instagram.com/picadinhobari/: gaia@bemarketers.it