'Comunicare il vino – new packaging trends' 23 ottobre Monopoli e 24 ottobre Cupramarittima

MONOPOLI - Doppio appuntamento quest’anno per “Comunicare il vino - new packaging trends”, l’evento di formazione e aggiornamento sulle nuove tendenze nel mondo del wine packaging aperto agli operatori del settore. Prima tappa Mercoledì 23 Ottobre presso Tenuta Monacelle a Monopoli (BA), secondo appuntamento Giovedì 24 Ottobre nella suggestiva Villa Vinci Boccabianca di Cupramarittima (AP).La due giorni corrisponde alla quarta e quinta tappa del Tonutti Label Tour, la microfiera itinerante degli operatori del wine packaging, quest’anno rivolta alle cantine vitivinicole, ai produttori di olio e spirits e agli studi grafici del Centro e Sud Italia. La nuova edizione segue le tappe del 2021 di Marsala, del 2022 di Cison di Valmarino (TV) e del 2023 di Pozzolengo (BS), che hanno riscosso un enorme successo, confermando la validità di un format di prossimità, dagli elevati contenuti di valore.Promossa da Tonutti Tecniche Grafiche Spa, storica azienda friulana specializzata nella stampa di etichette per il mercato del vino, degli spirits e del food &beverage in genere, che da fine 2022 è entrata a far parte del gruppo francese Alliance Etiquettes, ha come partner prestigiosi brand del wine premium packaging: Fedrigoni Self-Adhesive per la carta autoadesiva premium, Oropress per le lamine, Vinolok per le chiusure in vetro e Verallia per il vetro.L’edizione 2024, patrocinata da Assoenologi sezione Puglia, ha come ospite del mondo accademico la professoressa Fiamma Rivetti, ricercatrice di Neuromarketing presso lo Iulm di Milano, che darà il suo prezioso contributo in un intervento dal titolo “Neuroscienze applicate al packaging del vino”. Al termine, gli ospiti avranno modo di toccare con mano le novità del momento e di cimentarsi nella stampa di etichette in peltro nel laboratorio creativo “Stampatore per un giorno”.“In un palcoscenico concorrenziale senza precedenti, un buon prodotto non è sufficiente a stimolare il processo d’acquisto. È fondamentale progettare packaging accattivanti ed emozionali che catturino l’attenzione del consumatore, coinvolgendolo sia a livello conscio che irrazionale. Questo è lo scopo di Comunicare il vino: offrire interessanti spunti tecnico creativi a produttori e designer per far sì che ogni packaging diventi distintivo, unico e memorabile.” afferma la dott.ssa Barbara Pagnutti Responsabile Marketing e Comunicazione di Tonutti Tecniche Grafiche Spa.