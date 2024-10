Bari: Giorgia Meloni rinuncia al Festival delle Regioni, attesa per fine novembre

BARI - Dopo aver annullato la sua partecipazione alla 87esima edizione della Fiera del Levante, la premier Giorgia Meloni non sarà presente neppure al Festival delle Regioni, in programma a Bari dal 20 al 22 ottobre. Nonostante la sua partecipazione fosse stata annunciata e confermata dal presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, per il 22 ottobre, la premier non compare più nel programma ufficiale della manifestazione.Il Festival, che sarà inaugurato il 20 ottobre al Teatro Piccinni alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, avrebbe visto Meloni intervenire in un momento cruciale, soprattutto per l'assegnazione alla Puglia dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione. La sua presenza era attesa con particolare interesse per discutere delle politiche di sviluppo regionale e delle risorse destinate al Mezzogiorno.Secondo fonti di Palazzo Chigi, la partecipazione della premier non era mai stata ufficialmente inserita nell’agenda governativa. Tuttavia, la decisione di non partecipare ha lasciato sorpresi gli organizzatori del Festival, che contavano su di lei per sottolineare l’importanza degli investimenti nella regione.Nonostante l'assenza di Meloni, l'evento vedrà la partecipazione di numerose autorità istituzionali e rappresentanti delle Regioni italiane. Nel frattempo, è ipotizzato che la premier possa recarsi in Puglia alla fine di novembre, anche se non vi sono ancora conferme ufficiali sulle date o sui temi che saranno trattati durante la visita.