Intelligenza Artificiale, cybersicurezza e dati: le nuove sfide dell’innovazione in Sanità

E’ questo lo scenario, proiettato verso un futuro che è già prossimo, su cui si muoverà il convegno organizzato dalla ASL Bari, dal titolo “Intelligenza Artificiale, Sicurezza Cibernetica e limiti del Diritto di Accesso ai dati”, in programma a Bari il prossimo 18 ottobre 2024 (ore 8.30-14:30 nell’auditorium “Arcobaleno” – ex CTO). Istituzioni, esperti di Diritto e professionisti della Sanità, con il patrocinio di ASL Bari, Regione Puglia, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e Ordine degli Avvocati di Bari, si confronteranno nel tentativo di esplorare e approfondire questioni che hanno una forte influenza anche sul mondo della Sanità, una complessa architettura fatta di strutture, organizzazioni, procedure, dati e “fattore umano”.



Un impatto notevole che ha come conseguenza diretta l’innalzamento dei livelli di responsabilità delle direzioni strategiche aziendali, sempre più impegnate nel concepimento di nuovi modelli organizzativi sanitari – in ambito territoriale e di ricerca scientifica – i quali richiedono una rinnovata cultura e visione nella gestione degli enti, anche ai fini della programmazione e pianificazione.



Del resto l’Europa, allargando lo sguardo oltre i nostri confini, ha già segnato un passo in avanti con l’approvazione dell’Artificial Intelligence Act per la regolamentazione del corretto uso dell’A.I., nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, lasciando salva e, anzi, esaltando la disciplina del regolamento U.E. 2017/679 riguardo al trattamento dei dati personali e alla loro libera circolazione.

In questo contesto, anche gli stakeholder sono chiamati a prevedere l’impiego di professionalità multidisciplinari già nella fase di ideazione e progettazione delle neotecnologie e dell’intelligenza artificiale che presentano un evidente vantaggio in termini di sviluppo, ma anche rischi per la privacy e la sicurezza informatica.



L’evento, in ultima analisi, mira ad individuare il complesso bilanciamento tra l’uso delle neotecnologie e dell’intelligenza artificiale, nonché il corretto trattamento dei dati personali nell’ambito della sanità e della ricerca, per soluzioni effettive verso una reale innovazione.



Il programma del convegno:





Saluti istituzionali



Avv. Luigi Fruscio - Direttore generale facente funzioni ASL Bari

Dott. Vito Montanaro - Direttore generale Dipartimento Salute Regione Puglia

Prof. Alessandro Dell’Erba - Presidente Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Avv. Salvatore D’Aluiso - Presidente Ordine degli Avvocati di Bari

Breve introduzione - I.A. in sanità, sicurezza informatica e diritto di accesso - Avv. Elisabetta Fortunato - Data Protection Officer (DPO) ASL Bari

Modera - Avv. Massimiliano Parla — Presidente Nazionale Scudomed Health Risk Manager - Legal Advisor

Intelligenza Artificiale in Sanità - Avv. Guido Scorza - Componente del Collegio dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Intelligenza artificiale e dignità della persona: sfide etiche - Prof.ssa Carmela Ventrella — Ordinaria di Diritto ecclesiastico, canonico e del Terzo settore — Coordinatrice dei Corsi di Studio e Vicedirettrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.



Trasformazione digitale sicura della sanità: il ruolo dell'A.I. - Prof. Giuseppe Pirlo — Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni — Delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla Terza missione e ai Rapporti territoriali.



Resilienza dei sistemi sanitari da attacchi cibernetici - Prof.ssa Annita Larissa Sciacovelli - Docente di Diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Advisory Board dell'Agenzia per l'Unione europea per la cybersecurity Atene).



La disciplina del Fascicolo Sanitario Elettronico tra efficienza amministrativa e tutela dei diritti - Dott. Angelo Fanizza — Consigliere T.A.R. Lazio - Consigliere per gli affari legislativi del Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.



L'accesso ai dati sanitari: il difficile compromesso tra trasparenza e privacy - Prof. Agostino Meale — Ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.



L’evento è patrocinato da Ordine Avvocati Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Garante per la protezione dei dati personali. La partecipazione prevede il riconoscimento di crediti formativi: Crediti ECM n. 5, Crediti Ordine Avvocati Bari n. 3

