Con Tawave a Taranto l’innovazione e la digitalizzazione delle imprese

In due giornate 5 workshop con importanti esperti del settore di livello nazionale. Un main talk gratuito aperto al pubblico. Anche un "prologo" per immerge gli importanti ospiti nella bellezza di Taranto





TARANTO - Torna "TAWAVE", il primo evento a Taranto su innovazione e digitalizzazione delle imprese, nato nel 2021 da un’idea dell’associazione "surfHers", un’associazione al femminile impegnata nella promozione sociale di temi legati all’innovazione e al digitale, e organizzato in collaborazione con l’Agenzia di Branding Larry Agency.





Dopo due edizioni di grande successo a Taranto, una in Albania, e l’ultima a Milano, l'evento TAWAVE torna nella città dove è nato e si propone di diffondere ancora una volta la cultura digitale e dell'innovazione tra e nelle imprese.





In questa quinta edizione TAWAVE si sviluppa ulteriormente realizzando il primo business retreat a Taranto su innovazione e digitalizzazione delle imprese, due fattori che rappresentano una leva fondamentale per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale, locale e non.





Annunciando l’evento Stefania Ressa, CEO Larry Agency, e Mariagrazia Efato, Presidente dell’Associazione surfHers, hanno infatti spiegato che «come tema della quinta edizione di TAWAVE abbiamo scelto l’Employer Branding e l’Intelligenza artificiale perché riteniamo che, in un mondo sempre più complesso, le aziende e le organizzazioni abbiano bisogno di linee guida e di formazione con lo scopo di trasformare quella complessità, che diventa strategica e necessaria per affrontare e "leggere" il cambiamento, in processi semplici».





«Partecipare al Business Retreat di TAWAVE – hanno poi detto Stefania Ressa e Mariagrazia Efato – non è solo cogliere una importante occasione di formazione e di sviluppo delle proprie potenzialità imprenditoriali e personali, ma vuol dire unirsi proattivamente a una comunità di innovatori, changemaker e leader del pensiero che si impegnano a costruire un futuro più sostenibile e digitale».





La quinta edizione di TAWAVE si terrà, al Mon Rêve Ecogreen Resort di Taranto, venerdì 25 e sabato 26 ottobre, due giornate (info e programma www.tawave.it) in cui i più importanti professionisti ed esperti italiani del settore saranno a Taranto per formare i team e i manager delle numerose aziende che hanno aderito all’iniziativa.





Per loro TAWAVE ha organizzato, nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre, un suggestivo "prologo" immergendoli nella straordinaria bellezza di Taranto: si inizia con un’uscita in mare sui catamarani della Jonian Dolphin Conservation dal Molo Sant’Eligio e, dopo una degustazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio a cura di Mivà, una passeggiata fino al Monumento ai Marinai per l’ascolto del Quadro Sonoro di Paolo Fresu, il progetto dell’Orchestra della Magna Grecia.





Venerdì 25 e sabato 26 ottobre dieci aziende locali e nazionali si incontreranno al Mon Rêve per intraprendere un intenso percorso formativo che si snoderà attraverso cinque workshop sui seguenti temi: Design Thinking, Agility, Public Speaking, Leadership e Team Management, l’uso di LinkedIn per il Personal Brand.





Alle 18.30 di venerdì 25 ottobre, in particolare, TAWAVE ospiterà un main talk per favorire l’incontro tra professionisti, aziende e gli stakeholder dell’evento; aperto al pubblico (partecipazione gratuita con registrazione su Eventbrite) l’iniziativa è strutturata su due round table che, moderate da Alessandro Ladiana, Communication Manager di Teleperformance Italia, vedranno la partecipazione di esperti ed operatori del settore di livello nazionale.





TAWAVE nasce da un’idea di "surfHers", un’associazione al femminile impegnata nella promozione sociale di temi legati all’innovazione e al digitale; i membri dell’associazione, nelle persone di Mariagrazia Efato, Stefania Ressa, Sara Calabrese, Valeria Merlo, Carlotta Spalluto e Marianna De Benedetto, hanno come fine ultimo quello di diffondere la conoscenza in ambito tecnologico dando valore alla persona come individuo in grado di perseguire una rinascita culturale ad ampio spettro.





TAWAVE è organizzato in collaborazione con l’Agenzia di Branding Larry Agency, certificata ISO 9001:2015 - SETTORE CODE IAF 35 37; Larry Agency si occupa di progetti di Branding per aziende locali e nazionali, accompagna pertanto imprenditori e imprenditrici nel complesso e affascinante percorso di costruzione del marchio e nella progettazione di una comunicazione efficace gestendo parole, dati, immagini. Si occupa, inoltre, di formazione all’interno delle aziende.





Partner tecnici di TAWAVE 2024 sono "Medical Center", "Yawara", "To be Accelerator", Mivà. Social partner è "MAITARANTINI", Media Partner è Studio100.