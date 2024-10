Convegno GAO di Otorinolaringologia a Bari

Nei giorni 18 e 19 ottobre prossimi si svolgerà a Bari, al Nicolaus Hotel, il 26° Convegno del Gruppo Apulo di Otorinolaringoiatria, presieduto dal prof. Matteo Gelardi, noto citologo nasale e otorinolaringoiatra presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia.Quest’anno, il congresso si propone di esplorare le innovazioni più recenti e le sfide più urgenti nel campo dell'otorinolaringoiatria, con un focus particolare sulle nuove frontiere della chirurgia ORL e sull’evoluzione della gestione del paziente attraverso l’intelligenza artificiale.Durante i due giorni dell’evento, si svolgeranno tre tavole rotonde, ciascuna dedicata a un tema centrale nel panorama dell’otorinolaringoiatria: Monitoraggio intraoperatorio nella chirurgia ORL: Saranno approfondite le più recenti tecnologie e metodologie per il monitoraggio intraoperatorio, fondamentali per garantire risultati ottimali nelle procedure chirurgiche ORL; Chirurgia dell’orbita e del canale lacrimale: Si analizzeranno le sfide e le innovazioni nella chirurgia dell'orbita e del canale lacrimale, con un focus sulla ricerca di nuove tecniche e risultati clinici; L’intelligenza artificiale in ORL, sarà esplorato il crescente ruolo dell’intelligenza artificiale nella gestione dei pazienti ORL, argomento che coinvolgerà sia Medici che colleghi laureati nelle Professioni Sanitarie (Audiometristi, Audioprotesisti, Infermieri e Logopedisti), per discutere sulle sue reali applicazioni, al fine di migliorare diagnosi, trattamento e gestione complessiva del paziente.È prevista una sessione organizzata dal GOS (giovani ORL SIO e CF), per offrire ai giovani professionisti un’opportunità unica di condividere esperienze e conoscenze. Vi saranno anche due momenti dedicati alle libere comunicazioni, dando voce a una vasta gamma di ricerche ed esperienze cliniche nel campo dell’otorinolaringoiatria.L'evento si concluderà con una Lettura Magistrale dal titolo “Art & Science: dal micro al macrocosmo”, condotta da un otorinolaringoiatra e un famoso astrofisico, che guideranno i presenti in un viaggio affascinante attraverso le connessioni tra arte e scienza.Prestigiosa la Faculty che vedrà la partecipazione di: Roberta ANZIVINO, Francesco BARBARA, Michele BARBARA, Paolo BERARDI, Giuseppe CAMPOBASSO, Elena CANTONE, Fabio CARDUCCI, Francesco CARITI, Lazzaro CASSANO, Michele CASSANO, Pasquale CASSANO, Denise CENTRONE, Domenico CIFARELLI, Egidio DALENA, Paolo DALENA, Carlo D’AURIA, Michele DE BENEDETTO, Vincenzo DE CEGLIE, Giuseppe DE CUNTO, Aurelio d’ECCLESIA, Maria Grazia D’ERRICO, Giovanni DIMAURO, Maria Luisa FIORELLA, Raffaele Luciano FIORELLA, Vincenzo FORNARO, Matteo GELARDI, Rossana GIANCASPRO, Gianluigi GRILLI, Lucia IANNUZZI, Antonio LAURIOLA, Teresa MAINO, Francesco MANGIATORDI, Antonio PALUMBO, Fabio PERI, Domenico PETRONE, Paolo PETRONE, Francesca PLANTONE, Vito PONTILLO, Antonio QUARANTA, Nicola QUARANTA, Michele RAGUSO, Cosimo RUSSO, Vito RUSSO, Giampiero SALONNA, Emanuele SCARANO, Irene SCIANCALEPORE, Giovanni Leo TOMACELLI, Eleonora M.C. TRECCA, Alessandro VERGARI.L’evento è inserito nel programma E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) e fornisce 7 crediti formativi. Sarà rilasciato attestato di partecipazione agli iscritti che ne faranno richiesta.Segreteria scientifica: Lucia Iannuzzi e Rossana Giancaspro.Segreteria Organizzativa e Provider E.C.M.: Elle Center Via C. Rosalba 47/j, Bari; Infotel; elle@ellecenter.it, www.ellecenter.it; tel. 080.5041645.