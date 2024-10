Serie A, il Lecce sfiderà l'Udinese al Bluenergy Stadium

FRANCESCO LOIACONO - Domani alle 15, il Lecce affronterà l'Udinese al "Bluenergy Stadium" nella settima giornata di Serie A. Per i salentini, la vittoria è cruciale per avvicinarsi all'obiettivo della salvezza, mentre i friulani cercheranno di riscattarsi dopo la sconfitta per 3-2 contro l'Inter, puntando a consolidare la loro posizione in classifica.

L'allenatore del Lecce, Luca Gotti, dovrà fare i conti con alcune assenze importanti: Banda, Kaba, Gonzalez e Sansone sono fuori per infortunio. La formazione dovrebbe vedere Ramadani e Dorgu come esterni, Oudin nel ruolo di regista, mentre l'attacco sarà guidato dalla coppia Krstovic e Rebic.

Dall'altra parte, il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, non potrà contare su Sanchez e Kristensen, entrambi out per problemi muscolari. Sulle fasce agiranno Karlstrom e Zarraga, mentre Zemura sarà il trequartista dietro agli attaccanti Lucca e Brenner.

La partita sarà diretta dall'arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Nell'ultimo precedente tra le due squadre in Serie A, il 23 ottobre 2023, la gara terminò 1-1: l'Udinese passò in vantaggio con Thauvin al 49', ma il Lecce riuscì a pareggiare grazie a Piccoli al 83'.