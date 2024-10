'Curiosella e le Janas', riparte la rassegna 'Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi'

Lo spettacolo, proposto da Astràgali Teatro, si terrà domenica 13 ottobre 2024 alle ore 17:30 presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce ed è curato e portato in scena dalla compagnia sarda Le Voci di Astarte





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Riparte domenica 13 ottobre, alle ore 17.30, presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, la rassegna "Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi", proposta da Astràgali Teatro nell’ambito della programmazione ampia e variegata di Teatri a Sud e rivolta a un pubblico più giovane.





Il primo appuntamento vede in scena "Curiosella e le Janas", a cura della compagnia sarda Le voci di Astarte. La piccola protagonista è una "raccontastorie" giramondo, che svela ai bambini tutto quello che sa e che ha scoperto su questi esseri magici. Un viaggio tra mito, leggenda e, forse, anche un po’ di realtà, alla scoperta delle piccole fate sarde che abitano le Domus de Janas. Uno spettacolo che parla di identità e della memoria dei luoghi, di quanto sia importante riconoscersi secondo un principio di appartenenza, che vuole arrivare al cuore e alla coscienza del pubblico dipanando una storia antica che può ancora accompagnarci nel presente, in un’atmosfera magica, con l’ausilio delle tecniche d’attore, l’emozione, la comicità, la poesia, l’interazione e il coinvolgimento dei bambini, utilizzando elementi scenici semplici ma capaci di evocare fantasie e suggestive immagini. Lo spettacolo è tratto dal libro "Janas s’incantu" ed è portato in scena con la regia di Sabrina Barlini, l’interpretazione di Gloria Uccheddu, che cura le scene insieme a Sabrina Barlini, le musiche originali di Alberto Balia, gli effetti sonori e la digitalizzazione del suono curate da Andrea Balia, e i canti Sabrina Barlini e Rafaella Bandiera.





Le Voci di Astarte è una compagnia professionista, diretta da Sabrina Barlini, attrice, regista e formatrice, con sede operativa nel Comune di Sorradile, straordinario Borgo Autentico affacciato sul Lago Omodeo, nel cuore della Sardegna. Opera nell'ambito della ricerca e sperimentazione, in contaminazione con altri linguaggi artistici e nuove tecnologie. Secondo esigenze artistiche e di progetto, prendono parte alle produzioni anche altri artisti e professionisti dello spettacolo, nell'ottica della collaborazione, del confronto e della ricerca condivisa, anche attraverso residenze artistiche e ospitalità.





La rassegna "Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi" è ideata e organizzata da Astràgali Teatro con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia e la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.