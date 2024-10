DAB Danza a Bari: la rassegna di danza contemporanea torna in versione autunnale

BARI - La rassegna di danza contemporanea DAB Danza a Bari, organizzata dal Comune di Bari-Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, torna in versione autunnale dal 5 al 22 novembre al Teatro Kismet.Quest'anno DAB si distingue per una particolare attenzione all’accessibilità, offrendo audiodescrizioni poetiche per ciechi e ipovedenti, e affrontando temi sociali e politici attraverso le coreografie. La rassegna propone un dialogo tra generazioni di autori e autrici emergenti, coinvolgendo il pubblico con riflessioni profonde.L'inaugurazione è prevista per il 5 novembre con il progetto vincitore di CollaborAction #6, DANSE MACABRE! di Jacopo Jenna, una performance che esplora il tema della danza dei morti con un linguaggio visivo sperimentale.Il 6 novembre, in collaborazione con il BIG Festival, sarà presentata la performance LAMPYRIS NOCTILUNA di Aristide Rontini, un’esplorazione critica dei modelli conformisti ispirata agli scritti di Pier Paolo Pasolini. La serata continuerà con il collettivo Tyche, che porterà in scena le coreografie CITERONE e CUMA, segnando il debutto in Puglia di questo gruppo di ricerca coreografica.Il 20 novembre, in esclusiva regionale, sarà presentata la video-installazione PARTS di Nadia Beugrè, una riflessione provocatoria sulle dinamiche del potere occidentale, seguita da un talk con l'artista e la ricercatrice Mackda Ghebremariam Tesfaù.Il 21 novembre, Beugrè tornerà con l’anteprima nazionale di FILLES-PÉTROLES, una coreografia intensa e simbolica che esplora temi di fragilità e resistenza.L’edizione si chiuderà il 22 novembre con il ritorno di Enzo Cosimi, uno dei coreografi più acclamati a livello internazionale, che presenterà BASTARD SUNDAY, un omaggio potente e suggestivo a Pier Paolo Pasolini.Per maggiori informazioni e prenotazioni: 389-2389142 – prenotazionidab@gmail.com – biglietteria Teatro Piccinni 080 5772465-328.6917948.