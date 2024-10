Tragedia a Noicattaro: muore Giuseppe Ditroilo dopo un grave incidente stradale

NOICATTARO - Una tragica notizia ha scosso la comunità di Noicattaro: Giuseppe Ditroilo, 46 anni, è deceduto ieri sera a seguito di un incidente stradale avvenuto il 26 settembre sulla provinciale 57, che collega Noicattaro a Torre a Mare.

L’uomo era alla guida di una Mini Cooper quando, per motivi ancora da accertare, si è schiantato contro un trattore condotto da un 28enne. L'impatto è stato devastante e ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi: sul posto sono giunti i paramedici del 118, i Carabinieri e il personale di Anas per gestire la situazione e garantire la sicurezza della viabilità.

Giuseppe Ditroilo è stato trasportato d'urgenza in gravi condizioni al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, dove purtroppo è spirato ieri sera, dopo giorni di lotta per la vita. Il giovane conducente del trattore, invece, ha rifiutato il trasporto in ospedale e non ha subito gravi conseguenze.

La dinamica esatta dell’incidente è attualmente sotto indagine da parte delle autorità competenti, che stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e fare chiarezza su questa tragica vicenda. La comunità di Noicattaro è in lutto per la perdita di Giuseppe Ditroilo, un uomo amato e rispettato da tutti.