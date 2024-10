Didacta Italia – Edizione Puglia: l'Intelligenza Artificiale protagonista nella scuola

BARI - Dal 16 al 18 ottobre si è svolta a Bari la "Fiera Didacta Italia – Edizione Puglia", un'importante manifestazione dedicata al futuro dell'istruzione e della formazione, con particolare attenzione all'Intelligenza Artificiale (IA). La Cisl Scuola, sempre attenta alle innovazioni nel mondo educativo, ha partecipato con un proprio stand, promuovendo tre giorni di workshop sul tema "L’intelligenza artificiale a scuola: tra etica e scienza".Tra i partecipanti Ivana Barbacci, segretaria generale Cisl Scuola, e Roberto Calienno, segretario organizzativo nazionale, insieme alla segreteria Cisl Scuola Puglia guidata da Gianna Guido. Il dibattito ha coinvolto docenti, dirigenti scolastici ed esperti, oltre a giovani studenti, riflettendo su come l'IA possa rivoluzionare l'educazione.Gli esperti presenti hanno sottolineato che, sebbene l'IA offra grandi opportunità, è essenziale un approccio consapevole per garantire che favorisca l'apprendimento senza compromettere l'autenticità dei processi educativi. L'importanza di bilanciare tecnologia e didattica è stata al centro del confronto.Il successo della manifestazione è stato confermato dalla partecipazione attiva del personale scolastico pugliese, entusiasta delle nuove possibilità offerte dall’IA. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e altre autorità regionali hanno visitato lo stand della Cisl Scuola, apprezzando l'iniziativa.Gianna Guido, segretaria generale Cisl Scuola Puglia, ha espresso soddisfazione per il grande interesse dimostrato dagli insegnanti e dagli studenti pugliesi, confermando il ruolo centrale della Cisl Scuola nel promuovere un'educazione moderna e al passo con i tempi.