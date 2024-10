Educazione ambientale: firmato il protocollo d’intesa tra Comune di Bari e Plastic Free

BARI - Questa mattina, a Palazzo di Città, è stato presentato il protocollo d’intesa tra il Comune di Bari e l’associazione Plastic Free Odv Onlus. L’accordo rafforza la collaborazione tra le parti per la realizzazione di eventi di pulizia ambientale, lezioni di educazione nelle scuole, passeggiate ecologiche e attività di sensibilizzazione rivolte ai cittadini.

Alla conferenza stampa hanno partecipato l’assessora al Clima e Ambiente, Elda Perlino, la presidente della Commissione consiliare per le Politiche giovanili ed educative, Francesca Bottalico, e i referenti di Plastic Free per Bari, Silvana Mitolo e Gabriele Carofiglio, insieme ad altre rappresentanti del Consiglio comunale.

Pulizia e sensibilizzazione ambientale in tutta la città

Le attività di pulizia ambientale (clean up) si terranno mensilmente in diversi quartieri di Bari, coinvolgendo volontari e cittadini per recuperare aree verdi, spiagge, strade e piazze. Amiu Puglia fornirà il materiale necessario e si occuperà dello smaltimento dei rifiuti. Tra i partner dell'iniziativa ci sono WEEC e Ikemana Surf and Skate, oltre ad altre realtà locali.

Il primo clean up a Madonnella

Il primo evento si terrà il 27 ottobre alle 10:00 presso il giardino Baden-Powell, nel quartiere Madonnella. Questo evento è organizzato con l’associazione 2Hands e il supporto di attività locali. Seguiranno altri appuntamenti nei quartieri Carrassi, Murat, Poggiofranco, San Paolo e altri fino a luglio 2024.

Educazione e volontariato tra i giovani

L’obiettivo del progetto è coinvolgere scuole, università e gruppi giovanili, promuovendo cittadinanza attiva e rispetto per l’ambiente. "Questo protocollo è una grande opportunità per stimolare un cambiamento culturale e creare una rete di volontariato che attraversi tutta la città", ha dichiarato Francesca Bottalico.

Plastic Free, nata nel 2019, opera a livello nazionale con l'obiettivo di contrastare l'inquinamento da plastica, realizzando iniziative concrete come pulizie ambientali, sensibilizzazione nelle scuole e il salvataggio di tartarughe marine.

Per ulteriori dettagli sugli eventi e per partecipare alle iniziative, è possibile visitare il sito web di Plastic Free.