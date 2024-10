NSK investe in CHITOSE Group per rafforzare la collaborazione nel settore della bioeconomia

MILANO - NSK, leader mondiale nelle tecnologie di movimento e controllo, ha annunciato un investimento di 500 milioni di yen (circa 3,1 milioni di euro) nel gruppo biotecnologico CHITOSE Group, con l’obiettivo di consolidare la loro collaborazione nel settore della bioeconomia. Questa operazione mira a espandere le attività nel riciclo della biomassa e a co-creare nuovi business sostenibili, rafforzando così l’alleanza strategica tra le due aziende.

Le due società collaborano dal 2021 e hanno ottenuto un successo significativo nella primavera del 2024 con la vendita del primo impianto di compostaggio di biomassa, sviluppato congiuntamente. L’investimento in CHITOSE BIO EVOLUTION PTE LTD, la società principale del gruppo, segna un passo importante verso il rafforzamento della partnership e la creazione di nuove opportunità di crescita.

Espansione della bioeconomia

Akitoshi Ichii, Presidente e CEO di NSK, ha sottolineato l’importanza della bioeconomia come settore in forte crescita, con ampie applicazioni nei campi alimentare, ambientale e sanitario. “Il rafforzamento della nostra collaborazione con CHITOSE Group ci permetterà di diversificare il nostro business e contribuire alla realizzazione di una società circolare, utilizzando le nostre tecnologie avanzate in tribologia e produzione,” ha dichiarato Ichii.

Tomohiro Fujita, CEO di CHITOSE Group, ha evidenziato come l'azienda sia leader nell’implementazione di soluzioni innovative per la sostenibilità, come colture idroponiche circolari e la produzione di microalghe che utilizzano le emissioni di CO2. “L’unione delle competenze di NSK nelle apparecchiature di precisione con il nostro know-how nel campo biotecnologico ci permetterà di fare importanti progressi verso una società circolare,” ha affermato Fujita.

Successi congiunti e prospettive future

NSK e CHITOSE Group hanno già collaborato con successo nello sviluppo di un sistema di compostaggio innovativo, utilizzato in strutture come parchi zoologici e resort turistici. Il sistema permette di trasformare rifiuti organici, come escrementi animali e avanzi di cibo, in risorse riutilizzabili, contribuendo a ridurre gli sprechi e a promuovere l’economia circolare. Il design innovativo e la tecnologia di monitoraggio del sistema hanno attirato l’interesse di diversi clienti, e le due aziende stanno pianificando l’espansione commerciale del progetto.

Con questa nuova alleanza, NSK e CHITOSE Group puntano a intensificare il loro impegno per la sostenibilità e a sviluppare ulteriormente il settore della bioeconomia, contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico e alla promozione di pratiche industriali più sostenibili.