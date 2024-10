Emiliano scrive al ministro Giuli per mantenere a Taranto la sede della Soprintendenza nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo

BARI - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha scritto una lettera al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, per chiedere che la sede della Soprintendenza nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo resti a Taranto e che per questa vengano mantenute le competenze ordinarie di archeologia, belle arti e paesaggio.“Tale scelta - scrive il presidente - rivestirebbe un giusto riconoscimento al territorio, alla storia e alla cultura che l’area rappresenta, con una presenza archeologica e paesaggistica non di poco conto”.L’esistenza, infatti, in tutta la provincia tarantina di resti archeologici che vanno dai villaggi neolitici, ai dolmen, agli insediamenti dei greci e quelli medioevali fino a tutto il patrimonio delle gravine e delle chiese rupestri, necessita di una presenza forte e radicata dell’ufficio del Ministero, che svolga queste funzioni in chiave positiva e utile al territorio come già avvenuto negli ultimi anni. Tutto ciò assume ancora più valenza anche in vista dei tanti cantieri previsti in questo e nei prossimi anni, come per i Giochi del Mediterraneo e il JTF.“Auspico che, per tutte queste ragioni, il ministro possa valutare di confermare Taranto come sede nazionale e di mantenere inalterate funzioni e compiti, al fine dell’efficacia delle attività svolte anche con riferimento ai tanti cantieri, ivi inclusi quelli dei XX Giochi del Mediterraneo e il JFT”, conclude il presidente.