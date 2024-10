Ex Ilva, Palmisano (M5S): 'Ritorno a carbone è offesa per Taranto'

BARI - “La passerella del ministro Urso oggi a Taranto non ha nulla di nuovo. Anzi sa di antico, come l’altoforno 1 che si riaccende. Proclami e iniziative che di disperdono come gli investimenti sul fronte della sostenibilità mai attuati dal governo Meloni. E questo i cittadini di Taranto ed i pugliesi lo devono sapere: la cerimonia di oggi va contro gli interessi delle comunità locali”. Lo dichiara in una nota l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano.“Mentre si continua a spendere soldi pubblici per gli impianti, l’unica certezza dell’azione del governo e del ministro Urso – aggiunge - è il ritorno al carbone, che è un’offesa per la città di Taranto”. “Ancora una volta per il centrodestra la sicurezza dei lavoratori e la tutela ambientale per i cittadini di Taranto – conclude Valentina Palmisano - non sono una priorità”.