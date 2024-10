Fasano, presentato il Corso 'Logistics Data Specialist'

Il corso permette di conseguire il diploma di specializzazione in tecnologie avanzate per l'analisi e l'ottimizzazione della logistica





FASANO (BR) – Si è svolto nella Sala di Rappresentanza di Palazzo di Città, l'incontro di presentazione del Corso di Logistics Data Specialist in partenza presso la sede di Formare Puglia di Fasano.





Alla presentazione hanno preso parte l’assessore alla Viabilità, Mobilità e Pedonalità del Comune di Fasano Donatella Martucci, il presidente di Its Academy Mobilità Silvio Busico e la direttrice di Its Academy Mobilità Luigia Tocci.





Quella del Logistics Data Specialist è una figura molto richiesta dal mercato del lavoro (il tasso di occupabilita è del 92%) che opera all'interno di aziende di produzione, industriali e commerciali, di trasporto o di servizi logistici. I corsi di ITS Academy Mobilità sono corsi gratuiti post-diploma, cui possono iscriversi anche disoccupati e lavoratori che desiderano migliorare la loro posizione lavorativa. Hanno una durata biennale e si articolano in 600 ore d'aula, 400 ore di laboratorio d'impresa e 800 ore di attività in azienda, con borse di studio fino a 6000€ e stage con contributo mensile di 600€.





ITS Academy Mobilità rappresenta una grande opportunità per la crescita del territorio e un'occasione unica per i giovani pugliesi, in particolare per quelli che risiedono nei Comuni di Fasano, Monopoli, Polignano, Conversano, Mola di Bari, Castellana Grotte, Alberobello, Locorotondo, Martina Franca, Ostuni, Ceglie, Cisternino, San Vito dei Normanni, Carovigno, Noci e per tutti coloro che puntano a raggiungere importanti obiettivi professionali. Quella di ITS è una formula vincente che consente a quasi nove studenti su dieci di trovare lavoro nei dodici mesi successivi al diploma. L'occupazione può arrivare anche prima della conclusione del biennio, con l'inserimento in azienda (dal primo anno) con contratto di apprendistato di III livello. ITS Academy Mobilità è dotato, inoltre, di un ufficio placement composto da formatori e orientatori esperti che, in costante rapporto con diplomati e aziende partner, lavorano per mettere in contatto offerta e domanda di lavoro. Nel dettaglio il percorso in partenza presso la sede di Fasano: il Logistics data specialist si occupa di gestire la rete distributiva delle merci, organizzandone il flusso logistico ed informativo, opera all'interno di aziende di produzione, industriali e commerciali, di trasporto o di servizi logistici. Le iscrizioni sono aperte.





Questa nuova realtà ha già suscitato grande interesse da parte delle aziende che sono chiamate a svolgere un ruolo di primo piano nel percorso di formazione sia in aula che in stage attraverso la messa in campo di professionalità e competenze.





«Grazie all’avvio di questo percorso formativo – dice l’assessore alla Viabilità, Mobilità e Pedonalità del Comune di Fasano Donatella Martucci – i nostri ragazzi avranno la possibilità di scegliere un percorso professionalizzante di elevata qualificazione, che apre la strada ad opportunità di impiego particolarmente innovative. Accogliamo come un privilegio la possibilità di avere nella nostra città un’offerta formativa che si amplia per rispondere alla domanda di figure professionali esperte in un settore quale quello della logistica, che è in forte evoluzione sotto la spinta delle politiche per la mobilità e ma anche dei processi di innovazione digitale nel settore industriale».





«Nel biennio 2024/2026 – dice il presidente ITS Academy Mobilità Silvio Busico - ITS Academy Mobilità raddoppia l’offerta in tutta la regione e apre nuove sedi in Puglia tra cui quella di Fasano. La sostenibilità ambientale e l'automazione digitale sono gli assi portanti dei nuovi programmi di studio costruiti in adesione alle linee del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). In pochi anni gli ITS hanno conquistato sempre maggiore centralità nella formazione terziaria e nel sistema nazionale di istruzione perché hanno all'interno le imprese e ascoltano le loro necessità. Raccogliamo il fabbisogno di competenze del mondo produttivo, lo trasferiamo nei percorsi formativi riuscendo a conferire specializzazioni mirate, immediatamente spendibili sul mercato del lavoro. La collaborazione con le realtà istituzionali e imprenditoriali del territorio è strategica per colmare il divario tra domanda sempre più qualificata e offerta talvolta carente».





«Con il biennio 2024/2026 – dice direttore ITS Academy Mobilità Luigia Tocci –, l'offerta formativa si arricchisce ulteriormente. Un'evoluzione frutto del costante rapporto con le aziende che, in questo modo, avranno a disposizione tecnici altamente qualificati. Nel nuovo percorso che parte a Fasano abbiamo posto l'attenzione sulla logistica integrata, una figura trasversale estremamente spendibile nel mercato del lavoro. Puntiamo molto sull’accrescimento delle competenze legate alla digitalizzazione e all’innovazione tecnologica».





«Grazie alla collaborazione con ITS Academy Mobilità – dice il presidente Formare Puglia APS Angelo Lorusso - Formare Puglia intende contribuire alla crescita dell’intero territorio. Lo vuole fare attraverso questo importantissimo percorso formativo nel quale i partecipanti potranno arricchire le proprie competenze e quindi trasferirle nell’intera area fasanese ed in tutta quella limitrofa».