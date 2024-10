'LV8 - Missione Futuro', parte da Didacta Puglia il viaggio nell'orientaverso

Il progetto di Next-Level e Fondazione Vodafone, studiato per rafforzare le competenze digitali di ragazzi e ragazze a rischio dispersione scolastica e NEET, sarà presentato il 16 ottobre alla Fiera Didacta Italia – Edizione Puglia. Presenti Sebastiano Leo, assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia, e Monica Calzetta, dirigente del Servizio Formazione della Regione Puglia.





BARI – Il viaggio nell’Orientaverso comincia il 16 ottobre. È infatti questa la data di lancio ufficiale di "LV8 – Missione Futuro", il progetto didattico nazionale di Next-Level - finanziato e co-sviluppato con Fondazione Vodafone - che si prefissa di rafforzare le competenze digitali degli studenti in territori a rischio dispersione scolastica, per l’anno scolastico 2024/2025, e di indirizzarle all’orientamento.





Il luogo scelto è Didacta Italia Edizione Puglia – il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione nel mondo della scuola. Insieme a Next-Level, anche Adriana Versino, presidente di Fondazione Vodafone, Sebastiano Leo, assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia, e Monica Calzetta, dirigente del Servizio Formazione della Regione Puglia.





LV8 – Missione Futuro ha come obiettivo per l’anno scolastico 2024/25 di offrire a studenti e studentesse di tutta Italia gli strumenti digitali per esplorare proprie inclinazioni e nuove opportunità durante il proprio percorso scolastico e per orientarsi nelle scelte formative e professionali post-diploma. Tutto attraverso l’utilizzo del learning game LV8, l’app gratuita di Fondazione Vodafone che ha l’obiettivo di coinvolgere i giovani in percorsi di apprendimento divertenti per acquisire conoscenze digitali, certificate con Open Badge, attraverso l’esperienza del videogioco. Nata per rivolgersi ai cosiddetti NEET – ragazze e ragazzi che non studiano e non lavorano, LV8 è presente da diversi anni anche nelle scuole secondarie di secondo grado come strumento in grado di portare il digitale tra i banchi di scuola in modo innovativo e divertente e offrire un contributo al contrasto alla dispersione scolastica.





«Quando abbiamo sviluppato LV8 il nostro obiettivo era quello di permettere ai giovani che non studiano e non lavorano di trovare la propria strada attraverso il gioco e le competenze digitali. Insieme a Next Level estendiamo il nostro impegno nel supportare le ragazze e i ragazzi a orientarsi nella scelta del proprio futuro, formativo e lavorativo. Portiamo così un nuovo percorso di LV8 nelle scuole, studiato appositamente in app, per aiutare i giovani a inseguire le proprie passioni, attraverso le quali diventare i professionisti del futuro» afferma Adriana Versino, Presidente di Fondazione Vodafone. «Con questo progetto e grazie alla grande esperienza di Next Level mettiamo a disposizione uno strumento che, oltre a essere un valido aiuto nel contrasto alla dispersione scolastica, si inserisce bene nel prezioso percorso di orientamento in un momento molto delicato della vita degli studenti, quello della scelta del proprio futuro».





Sempre a Didacta Puglia, Next-Level presenterà il "Viaggio nell’Orientaverso", il nuovo format di gioco su LV8 - sviluppato ad hoc per questo progetto da Fondazione Vodafone insieme a Next-Level e tanti studenti e docenti - in cui i giovanissimi dovranno affrontare sfide e risolvere enigmi per uscire da una "escape room" e soprattutto imparare a usare il digitale per orientare il proprio percorso formativo e lavorativo. Ad ogni task risolta si raggiungerà una competenza specifica, certificata e riconosciuta secondo il framework dell’Unione Europea, quindi valorizzabile da studenti e studentesse anche all’interno del loro curriculum.





Durante l'evento di lancio, gli strumenti e le metodologie del progetto "LV8 – Missione Futuro" saranno approfonditi da Anita Montagna e Pia Antonaci – rispettivamente responsabile del coordinamento scientifico di Next-Level e Project Manager di Social Lab – all’interno della tavola rotonda "Digitale e Orientamento: strumenti e modelli per costruire futuri in un mondo digitale". Un momento, all’interno del ricco programma di mercoledì 16, in cui discutere le sfide legate all’orientamento in un contesto caratterizzato dalla trasformazione digitale. Al centro del dibattito, ci saranno le opportunità offerte dalle tecnologie digitali nei processi orientativi e l'importanza cruciale delle competenze digitali per lo sviluppo delle carriere future, con il contributo di Caterina Corapi – Direttrice di Next-Level ETS – e di alcuni esperti e docenti.





«Oggi il digitale è essenziale – spiega Caterina Corapi, Direttrice di Next Level - e con l’evoluzione dell’impiego dell’Intelligenza Artificiale, sempre più centrale nelle vite di tutti. Tra 15 anni, poi, quando questi giovani saranno adulti, sarà ancora più dominante. Per questo bisogna dotarli degli strumenti per orientarsi nel futuro, ma bisogna farlo oggi. Ed è questa la missione di LV8: permettere loro di acquisire le competenze digitali per fare questo viaggio in modo consapevole. Una bussola, un timone, un volante, ma anche indicazioni precise e strumenti per distinguere il costruttivo dal dannoso e il vero dal falso, come con le fake news ormai dilaganti. Sempre partendo dai talenti di ragazze e ragazzi, con l’obiettivo di aiutarli a trovare il loro posto nel mondo»





Gli appuntamenti di lancio di "LV8 – Missione Futuro" non finiscono qui. Dopo l’inaugurazione delle attività nella stessa mattina del 16 ottobre, presso l’ITES Giordano di Bitonto, il progetto farò tappa a Napoli il 15 novembre. Lì, presso Città della Scienza, durante i "3 Giorni per la Scuola" organizzati dall’USR Campania, 1.200 studenti prenderanno parte all’evento di gioco strutturato per l’occasione. In sinergia con il Salone dello Studente, inoltre, Next-Level organizzerà sessioni di gioco in loco presso alcune tappe, e incontri nelle scuole con la presenza di un formatore esperto.