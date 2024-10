FCI Puglia: ponte di Ognissanti a ritmo di ciclocross tra Corato e Bisceglie

CORATO – Sono a buon punto i preparativi per il Trofeo Rebel Ciclocross che avrà luogo a Corato venerdì 1 novembre con la Fusion Bike che sta lavorando alacremente nel proporre la seconda edizione sul collaudato circuito del parco naturale Berardi in via Gravina (collocato in periferia tra il Nicotel e la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù). Agonisti e amatori di scena sul percorso di circa 2.600 metri disegnato su un ampio spazio verde, con la presenza di diverse collinette, contropendenze e difficoltà tipiche del ciclocross. Questo il cronoprogramma giornaliero delle partenze: juniores, donne tutte, master 4-5-6-7-8 alle 9:30 (40 minuti); uomini élite, under 23, élite master sport, master 1-2-3 alle 10:20 (60 minuti); donne allieve, esordienti uomini e donne alle 11:30 (30 minuti); allievi con partenza separata tra i ragazzi di primo anno e di secondo anno alle 12:10 (30 minuti); G6 uomini e donne alle 12:50 (20 minuti).BISCEGLIE – La 27°edizione della Coppa Città di Bisceglie – Memorial Peppino Preziosa si appresta a dare vita, il 3 novembre, a una tradizionale domenica di passione per questa disciplina autunnale ed invernale che fa capo al Mediterraneo Cross, uno dei circuiti più ambiti del Centro-Sud Italia. Grazie agli ammirevoli sforzi della Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro, il percorso ha sempre il suo fascino nella sua meravigliosa cornice mozzafiato: la Conca dei Monaci (litorale di ponente in via della Libertà). La gara si svolge su un circuito, al 90% sterrato, ricavato in due terreni collegati da una striscia asfaltata di circa 300 metri. Il tracciato prevede una scalinata di circa 15 gradini, un tratto in contropendenza e diverse collinette ed avvallamenti, per una lunghezza complessiva di 2,6 chilometri. Sono previste cinque batterie di partenza per le gare ufficiali in seno al Mediterraneo Cross: G6 uomini e donne alle 10:00 (durata 20 minuti); esordienti secondo anno uomini e donne alle 10:30 (30 minuti); allievi uomini e donne alle 11:15 (30 minuti); juniores, donne tutte, master di seconda fascia over 45 e di terza over 54 alle 12:00 (40 minuti); uomini élite, under 23 e fascia amatoriale 1/under 45 alle 13:00 (60 minuti).- Facebook https://www.facebook.com/Federciclismo-Puglia-110398478220466 - Instagram https://www.instagram.com/federciclismopuglia/