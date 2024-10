IRCCS 'De Bellis' di Castellana Grotte tra i migliori ospedali in Italia per Chirurgia Oncologica Addominale: primo in Puglia nel PNE 2024

CASTELLANA GROTTE - L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte emerge come una delle eccellenze italiane nella chirurgia oncologica addominale, grazie ai dati incoraggianti del Piano Nazionale Esiti (PNE) 2024, che valutano l’attività ospedaliera nazionale riferita al 2023. L’istituto pugliese si colloca ai vertici non solo a livello regionale, ma anche su scala nazionale, facendo registrare un incremento delle attività chirurgiche per patologie oncologiche dell’apparato digerente fino all'80% rispetto agli anni precedenti.

Numeri di eccellenza per la Chirurgia Oncologica

L’IRCCS "De Bellis" ha realizzato un totale di 497 interventi di chirurgia oncologica addominale. Gli interventi sono suddivisi in:

80 interventi per tumore al retto,

257 per tumore al colon,

56 per tumore allo stomaco,

10 per tumore all’esofago,

35 per tumore al pancreas,

59 per tumore al fegato.

Questi risultati confermano l’IRCCS "De Bellis" come il primo centro in Puglia per numero di interventi oncologici in gran parte delle patologie digestive e tra le strutture di eccellenza in Italia per qualità e volume di attività.

Il commento dei vertici

Enzo Delvecchio, presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica (CIV) dell'istituto, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti: "Quest’anno i dati sono veramente strepitosi. Il 'De Bellis' si conferma primo in Puglia in molti interventi chirurgici per le patologie oncologiche dell’apparato digerente, registrando un incremento medio dell’80% rispetto al 2022." Delvecchio ha sottolineato come tali traguardi collocano l’istituto pugliese tra le più importanti istituzioni sanitarie nazionali, un risultato notevole considerato anche il rapporto tra il volume di attività e i finanziamenti ricevuti. "I primi dati del 2024, insieme al recente reclutamento di nuovi chirurghi, ci permettono di guardare al futuro con ancora maggiore ambizione e a tutto beneficio dei pazienti non solo pugliesi".

Innovazione e collaborazione

Anche il direttore sanitario, dott. Roberto Dipaola, ha evidenziato il contributo della strategia organizzativa dell’istituto, che ha puntato sull’implementazione dei piani diagnostici terapeutici assistenziali e sull’informatizzazione dei processi per migliorare l'efficienza e la qualità del servizio. "Gli sforzi organizzativi fatti negli ultimi anni e la costante collaborazione con Regione Puglia hanno portato a risultati veramente eccezionali," ha dichiarato Dipaola. "L’ottimizzazione delle risorse e dei percorsi clinici garantisce ai cittadini un’assistenza sanitaria di alto livello."

Una Sanità di qualità al servizio dei pazienti

Il De Bellis si è affermato come punto di riferimento nel Sud Italia per i pazienti oncologici, contribuendo a ridurre la mobilità passiva verso il Nord e dimostrando come la sanità pubblica, ben organizzata e sostenuta da risorse qualificate, possa offrire prestazioni sanitarie di eccellenza. La crescita dell’attività chirurgica e il miglioramento degli esiti rappresentano il risultato di un impegno costante per una sanità pubblica che risponda sempre meglio alle esigenze dei cittadini.