Federico Paciotti torna con 'Cuore in polvere', il nuovo brano scritto da Morgan

E' online il video di “Cuore in polvere'', il nuovo brano del tenore chitarrista Federico Paciotti che anticipa l’album in uscita prossimamente.

Il video, diretto da Ambra Dalla Noce e girato da Emanuele Anania, prende vita nel cuore pulsante di Milano, dove la Stazione Centrale diventa un simbolo vibrante di movimento: arrivi e partenze, incontri e separazioni, proprio come nella vita. Il video alterna scene di profonda introspezione, mettendo in risalto i protagonisti: chi desidera ardentemente comunicare i propri sogni e chi, con costanza e creatività, lotta per non cadere nell'anonimato. L'amicizia e la collaborazione si uniscono all'arte della musica, facendo sbocciare l'anima luminosa di coloro che combattono per i propri sogni. È un confronto che crea arte, una passione che unisce, una connessione che traccia un percorso ancora tutto da scoprire. La musica lega, salva e separa, accompagnandoci fino al completamento del viaggio. Un viaggio che oscilla tra sofferenza e speranza, per poi trovare la luce, simbolo di un cammino da affrontare con fiducia.

“CUORE IN POLVERE” esplora l’inevitabilità della perdita e del dolore, esperienze che tutti prima o poi affrontiamo nella vita. Invita a riflettere sulla naturale evoluzione dell’esistere, con tutte le sue sfide, presentando queste esperienze come opportunità di crescita personale, di approfondimento delle relazioni e di scoperta di nuove risorse interiori.

Questa canzone segna un cambio di rotta per Federico, raccontando il naturale concludersi di alcune fasi della vita e il modo in cui queste transizioni, per quanto difficili, possano portare a nuove opportunità di crescita e comprensione.

Scritto e composto da MORGAN, il brano è registrato in presa diretta con l’orchestra LA TOSCANINI NEXT, diretta dal Maestro Tiziano Popoli. Il brano vanta la produzione di HOWIE B, l’eclettico e influente artista inglese che ha prodotto i dischi di artisti come Björk, U2, Tricky, Brian Eno, Sinead O’Connor, Siouxsie and the Banshees, Soul II Soul, Robbie Robertson, Elisa, Mukul Deora, The Gift e molti altri presso Zak’s Crib Studio di Londra. Il missaggio e la masterizzazione sono stati eseguiti dal vincitore del Grammy Award Matt Lawrence presso i Silver Shark Studios di Londra. La registrazione in presa diretta è avvenuta presso il Centro di Produzione Musicale Arturo Toscanini di Parma, a cura dell’ingegnere del suono Roberto Di Vanna e del fonico Tommaso Olivieri utilizzando lo Studio Mobile di Registrazione di Pro Music. Il brano è prodotto da Roberto A. Meglioli e dalla Fondazione Arturo Toscanini.