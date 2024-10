Putignano, torna 'Borgo Stregato' con streghe, vampiri e atmosfere da brivido

PUTIGNANO – Mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre, il centro storico di Putignano, famoso per il Carnevale, si trasformerà in un oscuro labirinto di streghe, vampiri, zombie e fantasmi grazie alla nuova edizione di “Borgo Stregato”. L’evento promette due serate all’insegna del brivido e del divertimento, con un itinerario suggestivo che si snoda tra i vicoli della città, decorati con installazioni in cartapesta e addobbi realizzati con materiali di recupero.Il percorso, pensato per grandi e piccoli, offrirà un’atmosfera carica di mistero con ambientazioni cupe e dettagli accurati che richiamano le classiche scene da film horror. Particolare attenzione sarà riservata ai bambini, con spazi dedicati all'interno del borgo antico che offriranno attività ludiche e didattiche in un contesto pensato su misura per i più piccoli. All'esterno, il divertimento proseguirà senza sosta, con isole di intrattenimento e spettacoli.La manifestazione si distingue anche per il suo approccio sostenibile: artisti, attori, figuranti e operatori gastronomici accoglieranno il pubblico in un contesto che combina creatività, recupero di materiali e risparmio energetico, rendendo “Borgo Stregato” un evento unico in Puglia.