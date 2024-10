Feste Patronali, Laricchia: 'Auspichiamo che la legge diventi operativa entro la fine della legislatura'

BARI - “Con il deposito oggi della proposta di legge, sottoscritta da tutti i componenti della Commissione, facciamo un passo avanti importanti per la tutela delle feste patronali, patrimonio inestimabile della nostra regione. Auspichiamo ora che la legge venga approvata dopo il Bilancio di previsione e diventi operativa prima della fine della legislatura, dal momento che parliamo di una norma attesa da anni per cui siamo già in ritardo”. Lo dichiara la consigliera del M5S Antonella Laricchia.“Sarà importante - continua Laricchia - che con il regolamento attuativo ci siano criteri chiari per l’erogazione dei contributi, così come già stabilito nella norma, in modo da evitare una eccessiva parcellizzazione delle risorse. Dare ‘mancette’ per cercare di accontentare tutti andrebbe a vanificare lo spirito originario della legge e non raggiungerebbe l’obiettivo che ci siamo prefissati nella fase di stesura del testo. Ci sono criteri oggettivi per individuare in ogni Provincia feste per cui prevedere contributi ulteriori per la sicurezza e abbiamo il dovere di farlo. Altro obiettivo a cui serve lavorare insieme, per cui è necessaria una interlocuzione con gli uffici, è aumentare la dotazione finanziaria che nel testo che abbiamo sottoscritto oggi è si un milione di euro per il triennio 2025 - 2027. Una cifra sottostimata rispetto alle reali esigenze. Le feste patronali sono una parte fondamentale del patrimonio storico - culturale della nostra Puglia ed è nostro dovere valorizzarle e promuoverle al meglio”.