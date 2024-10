Puglia: in arrivo tre nuove residenze universitarie

BARI - Aggiudicate nei tempi le gare di appalto dei lavori di riqualificazione dei tre immobili di pregio da riconvertire in nuove residenze universitarie dell’Adisu. Si tratta di Palazzo Frisini di Taranto, dell’ex Caserma Cimmarrusti di Lecce e di Palazzo Cassa Mutua Artigiani di Brindisi, ammessi al finanziamento del V Bando ministeriale della Legge 338/2000 per la realizzazione di nuovi alloggi studenteschi, sulla base di progetti elaborati attraverso la straordinaria esperienza dei Concorsi di Progettazione.Ottenuto il finanziamento nella primavera del 2024 con Adisu Puglia, si è proceduto nei mesi di luglio e agosto alla pubblicazione delle gare telematiche, avvalendosi della Società in house InnovaPuglia. La perfetta tempistica con cui sono state portate avanti le procedure ha consentito di trasmettere alla commissione ministeriale le tre proposte di aggiudicazione alle tre imprese prime classificate, in modo da attestare nei termini l’avvenuta obbligazione giuridicamente vincolante.“La Puglia punta a diventare una delle Regioni con la capacità di accoglienza degli studenti tra le più qualificate. I ragazzi che scelgono le nostri sedi universitarie avranno a disposizione soluzioni abitative confortevoli, tre nuove Case dello Studente posizionate in immobili storici ristrutturati, dove alloggiare e condividere gli spazi, lo studio, il tempo libero”, ha detto il presidente Michele Emiliano, “Vogliamo così rendere le nostre città ancora più accoglienti e dare risposte concrete dal punto di vista abitativo agli studenti universitari”.“Abbiamo rispettato la tabella di marcia ministeriale per consentire alla Puglia di non perdere gli importanti finanziamenti nazionali previsti dalla Legge 338/2000. Entro la primavera del 2025 la Puglia avrà tre nuove case dello studente, posizionate in luoghi strategici delle città universitarie” ha dichiarato con orgoglio l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Sebastiano Leo, che ha aggiunto: “Penso a Palazzo Frisini, storico immobile della città di Taranto, che, grazie a questo intervento, sarà completamente riqualificato, accogliendo 92 posti alloggio, oltre a servizi come biblioteca, sala conferenze, spazi di coworking, palestra, sala teatro, a disposizione di tutta la città. Stessa cosa che accadrà nell’ex Caserma Cimmarrusti nella centralissima via Libertini a Lecce. Dopo anni di stato di abbandono sarà completamente ristrutturato e destinato a residenza universitaria, con 80 posti letto e spazi verdi all’esterno da destinare ad aree relax e luoghi di incontro e socializzazione. Penso infine Brindisi che avrà presto la sua prima residenza universitaria con la riqualificazione e il recupero della Cassa Mutua artigiani. Lì saranno 52 gli alloggi realizzati a cui si affiancherà anche uno student center, immaginato come un hub di comunità dove studenti, nuove start up e stakeholders potranno interagire per generare nuove opportunità di crescita.”“Interventi importanti che impatteranno non solo sulla vita di migliaia di studenti e studentesse, sulle loro famiglie ma anche sulla rigenerazione delle nostre città, sulla crescita e sullo sviluppo di un intero territorio, sul futuro della Puglia” ha concluso Leo.