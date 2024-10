Fiera del Levante: appuntamenti di venerdì 4 ottobre

Ore 09.00, Padiglione 152, sala 2 – Il codice della crisi d’impresa: la continuità aziendale quale valore economico sociale – L’evento vedrà la partecipazione, nelle vesti di relatori, di docenti universitari, professionisti del settore e figure in posizioni apicali della pubblica amministrazione. La discussione si soffermerà sugli aspetti economico-sociali della crisi d’impresa e sugli strumenti di prevenzione della stessa



Intervengono: Michele Emiliano (presidente Regione Puglia), Gianna Elisa Berlingerio (direttore dipartimento Sviluppo economico Regione Puglia), Alessandro Delli Noci (assessore Sviluppo economico Regione Puglia), Sebastiano Leo (assessore Lavoro Regione Puglia), Alfonso Pappalardo (presidente Tribunale di Bari), Ugo Patroni Griffi (presidente Agenzia rapporti con l’esterno Università di Bari), Giuseppe Fauceglia (Università di Salerno), Stefania Pacchi (Università di Siena), Raffaella Simone (Quarta sezione civile specializzata in materia d’imprese Tribunale di Bari), Emmanuele Virgintino (presidente Centro studi diritto fallimentare Bari), Sabrina Bruno (Università della Calabria e Luiss G. Garli), Francesco Campobasso (Università di Bari), Sandro Pettinato (Unioncamere), Claudia Claudi (dirigente sezione Politiche per lo sviluppo delle aree produttive e industriali Regione Puglia), Antonio Devito (direttore generale Puglia Sviluppo), Giuseppe Pastore (dirigente sezione Competitività Regione Puglia), Silvia Pellegrini (direttore dipartimento Politiche del lavoro e formazione Regione Puglia), Roberto Voza (Università di Bari), Madia D’Onghia (Università di Foggia), Leo Caroli (presidente Comitato Sepac Regione Puglia), Serena Triggiani (assessore Ambiente Regione Puglia)



Ore 09.00, Padiglione 152, sala 1 – Programma “Interreg IPA South Adriatic 2021-2027 (Italia-Albania-Montenegro) – Progetto SA SKILLS. Insediamento del tavolo permanente transfrontaliero (CrossBorder Permanent Table CBPT) – Evento su invito



Ore 09.30, Padiglione 152, sala 4 – Eolico offshore in Puglia: prospettive di sviluppo – L’evento sarà l’occasione per avviare la discussione sui potenziali sviluppi dell’eolico offshore nelle aree marittime pugliesi in sinergia con gli altri settori della blue economy anche in prospettiva transnazionale. Durante l’evento verrà rappresentato lo stato dell’arte sulla tematica dell’offshore e della pianificazione dello spazio marittimo oltre che delle progettualità innovative



Intervengono: Donato Liguori (ministero dei Trasporti), Massimiliano Atelli (presidente della commissione Pnrr-Pniec del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica), Giuseppe Pasquale Roberto Catalano (capo di Gabinetto Presidenza Regione Puglia), contrammiraglio Antonio Catino (Direzione marittima di Bari), Piero Bianco (Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale), Sergio Prete (presidente Autorità di sistema portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto), Caterina Dibitonto (dirigente servizio Pianificazione, progettazione, innovazione e decarbonizzazione Regione Puglia), Giuseppe Angelini (dirigente sezione Autorizzazioni ambientali Regione Puglia), Francesco Corvace (dirigente sezione Transizione energetica Regione Puglia), Stefania Geronimo (dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana Regione Puglai), Giuseppe Rubino (dirigente struttura speciale Cooperazione euro-mediterranea Regione Puglia), Sergio Camporeale (Politecnico di Bari),



Ore 09.30, Centro Congressi, sala 1 – La Regione Puglia nel progetto Rural Bioup: strategie e filiere – Giornata di approfondimento dedicata ai progetti sperimentali sulla filiera della canapa e le colture minori in Puglia, con due focus per comprendere prospettive e innovazioni tecnologiche in campo



Intervengono: Giuseppe De Mastro (DiSSPA Università di Bari), Luigi Trotta (dirigente sezione Competitività delle filiere Regione Puglia), Raffaella Di Terlizzi (Competitività delle filiere Regione Puglia), Sofia Mannelli (presidente Chimica Verde), Carmela Riccardi (azienda agricola Olère di Ostuni), Andrea Ortenzi (ceo Wakonda), Giacomo Linoci (azienda agricola Linoci di Grottaglie), Angelo Incorvaia (Opuntia Italia)



Ore 10.00, Padiglione 152, sala 3 – Progetto allestimento del Polo bibliotecario regionale nell’ex Caserma Rossani – Presentazione del nuovo polo bibliotecario regionale nell’ex Caserma Rossani



Ore 10.30, Centro Congressi, sala 8 – Giornata della sostenibilità: “Il Sud alla prova di un mondo che cambia, tra intelligenza artificiale e transizione energetica – Convegno organizzato da Autoclub Group



Intervengono: Gaetano Frulli (presidente Nuova Fiera del Levante), Vito Leccese (sindaco di Bari), Michele Emiliano (presidente Regione Puglia), Dionisio Ciccarese (direttore Marketing Autoclub Group), Riccardo Amirante (professore ordinario Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente Politecnico di Bari), Davide Chiaroni (professore ordinario Strategy & Marketing Politecnico di Milano), Miriam Loiacono (ceo Autoclub Group), Marco Pascali (vicedirettore Quattroruote), Antonio Messeni Petruzzelli (professore ordinario Gestione dell’innovazione Politecnico di Bari), Matteo Pertosa (ceo e fondatore Vaimoo), Pierfelice Rosato (professore associato Economia e gestione delle imprese Università di Bari), Gianni Sebastiano, Gaj Loiacono (ceo Autoclub Group), Domenico Morrone (professore ordinario Economia e gestione delle imprese Università Lum), Michele Ottomanelli (professore ordinario Trasporti Politecnico di Bari e responsabile scientifico Centro nazionale per la mobilità sostenibile MOST), Gianpiero Strisciuglio (amministratore delegato e direttore generale RFI)



Ore 11.00, Padiglione Comune di Bari – Bari Lavora: le misure del Comune di Bari per promuovere apprendimento in situazione e mobilitazione al lavoro – Seminario



Intervengono: Letizia Carrera (sociologa, Università di Bari), Vito Genco (consorzio Mestieri Puglia), Mina Bonante (responsabile Porta Futuro Bari), Maria Cristina Di Pierro (direttore settore Innovazione sociale Comune di Bari), Marisa Lupelli (direttore ripartizione Programmazione, innovazione e comunicazione Comune di Bari)



Ore 11.00, Stand Esercito Italiano – Il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli parteciperà alla cerimonia dell’alzabandiera insieme ad altre importanti figure istituzionali – Evento



Ore 13 e 17, Padiglione 96 – Pesce di Puglia – Cooking show



(necessaria prenotazione al desk dedicato attivo nel Padiglione 96, ingresso gratuito)



Ore 14.00, Centro Congressi – Export Desk Ice – Desk di supporto alle imprese pugliesi che intendono avviare e/o sviluppare la propria presenza sui mercati internazionali



Ore 14.30, Centro Congressi, sale 3 e 4 – Alimentare, cosmesi, erboristeria – Seminario



Intervengono: Rachele Invernizzi (vicepresidente Federcanapa), Severina Pacifico (DiSTABiF Università della Campania e presidente Comitato scientifico Federcanapa), Tullia Gallina Toschi (DISTAL Università di Bologna), Lorenza Romanese (direttrice EIHA), Michela Carlomagno (Università della Campania L. Vanvitelli), Davide Carati (ANSCE Bio Generic), Lawrance Myall (Agroseelectiva ss. agr. e segretario ICI), Jacopo Paolini (Enecta srl), Stefano Zaccherotti (Ambra srl), Valentina Capone (cooperativa Canapa del Sud)



Ore 15.00, Padiglione 152, sala 1 – Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027: Infoday per i potenziali beneficiari capofila (LBs) – L’infoday ha come scopo spiegare i singoli passaggi del caricamento dell’application form e i suoi relativi allegati sul Mis, chiarire eventuali dubbi e rispondere alle domande dei potenziali beneficiari, oltre che costituire una prima occasione di incontro e confronto con i componenti del joint secreteriat e dell’Autorità di gestione del programma



Intervengono: Alessandro Delli Noci (assessore Sviluppo economico Regione Puglia), Raffaele Parlangeli (direttore dipartimento per le Politiche di coesione e il Sud), Maria Nezeriti (direttore Autorità di gestione programma Grecia-Italia 2021-2027 Ministero Economia Repubblica Greca), Gianna Elisa Berlingerio (direttore dipartimento Sviluppo economico Regione Puglia), Giuseppe Rubino (dirigente struttura speciale Cooperazione euro-mediterranea Regione Puglia), Claudio Polignano (dirigente struttura di progetto Interreg Management Structure)



Ore 15.00, Padiglione 152, sala 3 – La Puglia che si muove: Pianificazione, trasporto pubblico locale e sicurezza stradale – Focus sulle politiche per la mobilità della Regione Puglia e sulle azioni intraprese per la promozione della sicurezza stradale in collaborazione con Asset-Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e Ufficio scolastico regionale



Intervengono: Gaetano Frulli (presidente Nuova Fiera del Levante), Michele Emiliano (presidente Regione Puglia), Debora Ciliento (assessore ai Trasporti e alla mobilità sostenibile Regione Puglia), Vito Antonio Antonacci (direttore dipartimento Mobilità Regione Puglia), Elio Sannicandro (direttore generale Asset), Mario Trifiletti (dirigente Usr Puglia), Carmela Iadaresta (dirigente sezione Trasporto pubblico locale e intermodalità Regione Puglia), Irene Di Tria (dirigente sezione Infrastrutture per la mobilità Regione Puglia), Stefano Ciurnelli (project manager e coordinatore tecnico-scientifico del Piano regionale dei trasporti e dei servizi della Regione Puglia), Michele Ottomanelli (professore ordinario Trasporti Politecnico di Bari e responsabile dipartimento Mobilità sostenibile MOST)



Ore 15.00, Padiglione 152, sala 4 – Riunione Osservatorio regionale Agenda digitale #PugliaDigtale2030 – Riunione dell’Osservatorio regionale dell’Agenda digitale pugliese per fare il punto della situazione sul percorso di aggiornamento del documento #PugliaDigitale2030 e per delineare ulteriori scenari di sviluppo



Ore 15.00, Centro Congressi, sale 6 e 7 – L’utilizzo dei fondi interprofessionali nel settore marittimo – Convegno promosso da associazione Randa e Fondimpresa Formazione Crea Futuro



Intervengono: Maurizio Bernava (componente comitato Direzione strategia e sviluppo business di Fondimpresa), Mario Mega (direttore dipartimento Sviluppo e innovazione tecnologica Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale), Raffaele Nitti (presidente Randa), Andrea Troisi (direttore Centro studi Randa), Davide Catizone (direttore Area formazione Randa)



Ore 16.00, Centro Congressi – Puglia: the International Land of Fashion – Workshop aperto alle aziende e ai professionisti del settore del fashion system



Ore 17.00, Padiglione 96 – La vita in masseria: come eravamo – Spettacolo fatto di ricordi e suggestioni rurali a cura del team di progetto delle Masserie Didattiche. Le voci narranti accompagneranno il pubblico attraverso i ricordi di tempi andati, evocando in modo divertente ma dolcemente nostalgico quella che era la vita del ‘900 nei borghi rurali di Puglia. Accompagnando gli artisti con canti e balli, gli ospiti presenti nel Padiglione 96 torneranno a respirare l’atmosfera di un tempo, pensando a quello che eravamo e quello che siamo diventati



Durante la giornata, inoltre, nello stand dell’Aeronautica Militare i visitatori potranno salire su un simulatore ludico di volo dell’Eurofighter, mentre in quello della Guardia di Finanza verranno svolti briefing illustrativi delle attività e dei mezzi del comparto delle Fiamme Gialle, dimostrazioni tecnico-pratiche a cura delle unità cinofile, attività di orientamento al reclutamento e all’addestramento presso gli istituti di formazione della Guardia di Finanza. Nello stand della Polizia di Stato ci sarà un’esposizione con simulatore e in quello dell’Arma dei Carabinieri un simulatore 3D di una scena del crimine. Negli spazi dell’Esercito, infine, i visitatori potranno apprezzare una mostra di materiali radio in occasione del 150esimo anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, un’esposizione di mezzi e materiali in dotazione all’esercito, interventi musicali della banda della Brigata meccanizzata “Pinerolo”, simulatore di check-in/out e servizio doganale, attrazioni interattive tra cui parete d’arrampicata, percorso ginnico sportivo e percorso in ambiente notturno con l’utilizzo di visori. Sarà inoltre possibile ammirare materiale in sperimentazione quale il cane robot “Cesare” e la Blindo Centauro 2 e ascoltare i brani proposti da Radio Esercito.



Eventi e spettacoli (gratuiti, compresi nel prezzo del biglietto)



Ore 21.00 – “Il cotto e il crudo”, celebre spettacolo comico del duo Toti e Tata, al secolo Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo



Durante il giorno sono in programma spettacoli itineranti di artisti di strada.



L’accesso all’area eventi sarà consentito ai possessori del biglietto a pagamento cartaceo o digitale convertito in braccialetto al point presente all’interno del quartiere fieristico.



Il biglietto per visitare la Campionaria Internazionale sarà acquistabile online al costo di € 2,50. Sarà comunque possibile acquistare il biglietto dai botteghini della Fiera del Levante al costo di € 5,00. Come già in passato, l’accesso è gratuito per coloro che arriveranno nel quartiere fieristico in bicicletta, per le persone con disabilità accompagnate (1+1), per i bambini al di sotto dei 10 anni, per i giornalisti e le Forze dell’Ordine muniti di tesserino professionale, per i possessori di tessera Aefi. L’orario di apertura del quartiere fieristico sarà tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30 per l’area espositiva. In occasione degli eventi programmati l’area dedicata chiuderà alle 24.



BARI - Gli appuntamenti della 87/a edizione della Campionaria previsti per venerdì 4 ottobre: