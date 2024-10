Fiera del Levante: l’87esima Campionaria nel segno della solidarietà

BARI - Continua l’impegno di Nuova Fiera del Levante in favore delle realtà del territorio impegnate nel terzo settore. Come già accaduto lo scorso anno, pure in questa 87esima edizione della Campionaria Internazionale la rambla centrale del quartiere fieristico è stata allestita con gli stand di associazioni, enti e organizzazioni di volontariato impegnate nell’assistenza e in attività di solidarietà verso il prossimo.Uno spazio concesso in forma totalmente gratuita che, per volontà del presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli, permette a queste importanti realtà di avere una vetrina significativa, promuovere e illustrare i propri progetti, sensibilizzare e avvicinare i visitatori della Campionaria alle attività che ogni giorno li vede impegnati per aiutare chi è in difficoltà.Dalle associazioni di donatori a quelle che tutelano le vittime della strada, dalle organizzazioni che si occupano di sostenere chi si infortuna sul lavoro a quelle che offrono una possibilità di inserimento lavorativo ai ragazzi disabili, passando per gli enti che si occupano di assistere anziati e malati.«Ringraziamo Nuova Fiera del Levante che mette a disposizione nostra e di tutto il terzo settore questo spazio gratuito – ha detto Roberto Nacci, presidente regionale Fratres Puglia Donatori di sangue -. In questa circostanza noi incontriamo la gente, parliamo di donazione di sangue agli adulti e diffondiamo la cultura della donazione anche ai più piccoli attraverso l’omaggio di palloncini, perché i bambini di oggi saranno gli adulti di domani. Ci piacerebbe che questa possibilità possa essere replicata anche in altre fiere e non solo nella Campionaria Internazionale, che comunque resta la più grande vetrina, perché sarebbe bello poter collaborare e stringere accordi con il mondo delle imprese».La Fiera del Levante diventa, così, una “fiera della solidarietà”, che non si ferma solo alla concessione di spazi gratuiti ma punta anche ad aiutare economicamente le realtà del Terzo Settore. Nei prossimi mesi, infatti, Nuova Fiera del Levante valuterà i migliori progetti che queste associazioni avanzeranno e, dopo un’attenta selezione, finanzierà quelli ritenuti più idonei, attraverso la vendita di una calamita che rappresenta i tre simboli della città di Bari: la Basilica di San Nicola, il Teatro Petruzzelli e, appunto, la Fiera del Levante. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.«La presenza in questa 87esima Campionaria Internazionale ci ha consentito di entrare in contatto con centinaia di persone, diffondendo i nostri 7 principi e le nostre attività – ha detto Consiglia Margiotta, commissario del Comitato di Bari dell’associazione della Croce Rossa Italiana -. Nel 2024 abbiamo festeggiato i 160 anni della CRI e per questo abbiamo sentito ancora più forte l'esperienza della settimana fieristica, durante la quale in tantissimi si sono avvicinati alla nostra realtà».Più che positiva è stata quindi l’attenzione che i visitatori della Campionaria hanno riservato a questo importante settore che coinvolge il mondo del no profit, dell’associazionismo e del volontariato, ormai elemento importante sia dell’economia che della società contemporanea, che affianca in modo adeguato un servizio pubblico spesso carente.«Siamo molto soddisfatti del riscontro ricevuto in questa Campionaria perché siamo riusciti a intercettare e sensibilizzare centinaia di persone – ha detto Giuseppe Filannino, presidente nazionale dell’associazione Mai più vittime sul lavoro, specializzata nella prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali –. Da tre anni forniamo gratuitamente consulti legali e medici ai lavoratori di ogni settore che si trovano ad affrontare un infortunio o una malattia professionale. Siamo molto grati a Nuova Fiera del Levante per aver consentito di ospitarci e troviamo molto bello e utile lo spazio che la Campionaria sta dedicando alle associazioni del terzo settore, che in tutte le città sono un presidio sociale e culturale importante».