Arrestato un 40enne a Lecce per violenze ripetute sulla compagna

LECCE - In esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Lecce, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni accusato di violenze ripetute contro la propria compagna, protrattesi per anni. L'uomo è accusato di averla offesa, minacciata di morte, picchiata e perfino di averle provocato bruciature sul corpo con una sigaretta.Nonostante avesse nascosto agli occhi dei familiari il comportamento dell’uomo, la donna ha trovato il coraggio di denunciarlo dopo essere stata colpita con pugni al volto durante l'ennesimo episodio di violenza. Per le ferite riportate, è stata costretta a farsi medicare in ospedale.