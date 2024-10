FUJIFILM EVENTS: Workshop di fotografia istantanea con Valentina Tamborra

BARI - Fujifilm amplia la sua offerta con due nuovi workshop dedicati alla, diretti dalla fotografa e giornalista. Durante i workshop, i partecipanti scopriranno come utilizzare le fotocamere e stampantiper raccontare la propria storia attraverso immagini e parole.

I due appuntamenti si terranno a Milano il 17 ottobre e a Bari l'11 novembre 2024.

Il primo workshop, in collaborazione con FCF – Forniture Cine Foto, si svolgerà a Milano, presso la FCF Gallery (via Maestri Campionesi 25), giovedì 17 ottobre, dalle 15:30 alle 18:30.

Il secondo appuntamento sarà a Bari, in collaborazione con Foto Diego, presso lo store in via Matteo Renato Imbriani 22, con due sessioni: una mattutina dalle 10:00 alle 13:00 e una pomeridiana dalle 15:00 alle 18:00, lunedì 11 novembre.

Workshop gratuiti e a numero chiuso, richiedono la registrazione sul sito: explore.fujifilm.it/eventi.

Durante i workshop, sarà possibile utilizzare immagini d'archivio in formato elettronico per stamparle immediatamente e creare ritratti ambientati, accompagnati da narrazioni scritte o vocali. I partecipanti potranno anche scrivere messaggi o registrare la propria voce sulle fotografie stampate, sfruttando le app collegate alla tecnologia instax™.

Al termine del workshop, una selezione delle immagini realizzate sarà esposta in un wall dedicato, celebrando così l'esperienza collettiva.

Valentina Tamborra - Biografia

Valentina Tamborra, nata a Milano nel 1983, è una fotografa e giornalista, Fujifilm Ambassador, specializzata in reportage e ritratto. Collabora con ONG come AMREF, Medici Senza Frontiere, Croce Rossa Italiana e altri enti. Le sue opere sono state esposte a Milano, Roma, Venezia e Napoli, e ha pubblicato su diversi media nazionali. Tamborra insegna presso l'Istituto Italiano di Fotografia di Milano e ha vinto il Premio AIF Nuova Fotografia nel 2018.