Funerali di Greta Francone e Francesco Castellaneta: addio ai due fidanzati tragicamente scomparsi a Cassano

BARI - Oggi, alle stesse ore, si terranno i funerali di Greta Francone e Francesco Castellaneta, i due giovani fidanzati tragicamente deceduti nell'incidente avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 settembre a Cassano delle Murge. Una storia d'amore iniziata da poco più di tre settimane, ma già importante per entrambi. Francesco, 24enne di Capurso, aveva deciso di presentare Greta, 21enne residente al quartiere San Paolo di Bari, alla sua famiglia in occasione del compleanno della sua nipotina, celebrato in una sala ricevimenti della cittadina.

Il giovane, reduce da una relazione difficile, aveva trovato in Greta la persona giusta per ricominciare. Dalla sua precedente storia era nata una bambina, oggi di 3 anni. Greta, invece, viveva un momento particolarmente felice, non solo per il rapporto con Francesco, ma anche per l'inizio di una nuova avventura lavorativa: il giorno dopo l'incidente avrebbe dovuto iniziare a lavorare in un bar, un’opportunità che la riempiva di gioia.

La loro morte improvvisa ha sconvolto la comunità e le famiglie, che oggi si riuniranno per dare loro l'ultimo saluto, unendosi nel dolore per una tragedia che ha spezzato due giovani vite, piene di sogni e speranze.