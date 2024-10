Gaming: a Cellamare 'GameFest 24'

CELLAMARE - Giocatori Senza Frontiere APS presenta la 2° edizione il GameFest che si terrà i prossimi 12 e 13 ottobre 2024 al Castello Caracciolo del Comune di Cellamare, la cui collaborazione con l’amministrazione dura da quasi 10 anni.Il risultato del Game Fest è la conferma di un progetto nato da un laboratorio dal basso orientato e guidato la scorsa estate del 2023, con la collaborazione dei professori Pierpaolo Basile e Fabrizio Balducci e coinvolgendo i loro giovani studenti dell’Università degli Studi di Bari, che ha già patrocinato l’evento nella sua prima edizione.GameFest è un evento e spazio dedicato al networking, alla promozione e alla crescita di futuri ed emergenti operatori del settore nell’ambito lavorativo dell’entertainment digitale: giovani neofiti, appassionati, studenti universitari, figure professionali alla ricerca di un cambio di carriera.Un obiettivo di crescita personale e professionale: creare l’opportunità per conoscere quali sono i percorsi di formazione da attivare per crescere nel settore, confrontarsi con gli esperti e aziende per consentire loro di conoscere e consapevolizzare le difficoltà e le opportunità per farsi strada sia come professionisti che come futuri imprenditori del digital entertainment. Quando potranno venire i visitatori?Il Game Fest 24 aprirà le porte il pomeriggio del 12 ottobre alle 16:00, inaugurando la sua 2° edizione con la presenza di ospiti come Claudia Molinari (We are Museli), Andrea Pelizzardi e Alessio Brusori (Svilupparty, IPID - Italian Party Indie Developers), la presenza di aziende come Noovola e Troglobytes che operano sia all’estero che in Italia. Inoltre, il 13 ottobre dalle 10:00 alle 19:00 si terranno i workshop con esperti e professionisti nel campo del Game Design, della pubblicazione e sviluppo di videogiochi, attraverso i quali sarà possibile comprendere quali sono le dinamiche imprenditoriali e operative di un settore, nel campo del digitale, che soltanto negli ultimi anni sta trovando spazio nel mercato italiano grazia a coraggiosi e giovani imprenditori.12 Ottobre16:00 - Apertura e inaugurazione con saluti istituzionali16:00 - 18:00 - Speech ospiti (Area A)17:00 - 20:00 - Boardgames, Retrogames & GDR (Area B)16:00 - 20:00 - Inizio Board Game Jam con Pasquale Facchini (Area K)17:00 - 20:00 - Area Demo (Area H)21:00 - 23:00 - DJ Set con puppycriesalot (Area A)13 Ottobre10:00 - 12:00 - Workshop con Matteo Celoro (Area A), Bratrice Sgaravatto (Area E), Claudia Molinari (Area F)12:00 - 14:00 - Workshop con Alessio Brusori e Andrea Pelizzardi (Area A), Troglobytes Games (Area E), Tiziano Palumbo (Area D)10:00 - 15:00 - Area Demo (Area H)10:00 - 15:00 - Board Game Jam con Pasquale Facchini (Area K)16:00 - 20:00 - Game Pitch Challenge (Area A)La Game Pitch Challenge è l’iniziativa principale pensata e ideata dagli studenti dell’UNIBA. Si terrà al termine delle giornate nelle sue ultime tre ore e vedrà sfidarsi i ragazzi che hanno lavorato ai videogiochi per il corso di Sviluppo di Videogiochi, start-up e gruppi informali pugliesi e di fuori regione.GameFest è l’evento che sancisce la nascita di una community viva, un network di professionisti emergenti, ma anche di professionisti di ritorno grazie al fenomeno del south working, che l’iniziativa vuole promuovere come la nascita del south gaming: ossia la possibilità di lavorare alla produzione e creazione di videogiochi e prodotti del digital entertainment anche dal Sud Italia.La scorsa edizione ha avuto quasi 200 visitatori da tutta la Puglia, attirati dalla presenza di opportunità di networking e formazione grazie alla presenza di ospiti come Pasquale Facchini (Game Designer), Adriano Bizzoco (Board Member di Digital Lighthouse), che dalla giuria hanno potuto guidare e fornire importanti feedback a tutti i team partecipanti.Giocatori Senza Frontiere è un’associazione di promozione sociale con sede operativa a Cellamare nel Game Lab – Laboratorio Cyber Urbano, uno spazio ibrido multidisciplinare nelle cui stanze Creative Room, Game Room e Makers Room sono svolte attività di formazione in ottica laboratoriale e di apprendimento e didattica non formale.GSF nasce per divulgare e utilizzare la cultura ludica come strumento per operare nel sociale e favorire crescita personale e professionale, grazie a metodologie e strumenti come la Gamification e il Game Design, stimolando la produzione di contenuti e prodotti culturali e di intrattenimento, per la valorizzazione dei territori locali e per dare spazio ai giovani che cercano opportunità nel territorio italiano.Galattica - Rete Giovani Puglia è la nuova iniziativa della Regione Puglia, a cura della Sezione Politiche Giovanili e di ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l'informazione, l'accompagnamento e il supporto all'attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all'interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile. L’obiettivo è accompagnare i giovani verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendone l'autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nelle comunità locali. Tutte le info sono su https://www.regione.puglia.it/web/galattica