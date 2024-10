Gioia del Colle, 39enne trovato morto vicino a un deposito: ipotesi omicidio

GIOIA DEL COLLE - Tragedia nella notte a Gioia del Colle, dove il 39enne Michele De Carlo è stato trovato morto nei pressi di un deposito. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri e la Scientifica, che stanno indagando per chiarire le circostanze dell'accaduto. Sebbene tutte le ipotesi siano ancora aperte, gli investigatori considerano con attenzione la pista dell’omicidio.Secondo testimonianze locali, alcuni residenti avrebbero udito distintamente colpi di pistola poco prima del ritrovamento. La strada attorno al deposito, utilizzato per il carico e lo scarico di furgoni destinati alla distribuzione di prodotti caseari, è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire i rilievi della Scientifica e garantire la sicurezza della scena.