Policlinico Foggia: il posizionamento e l'uso corretto e sicuro degli accessi venosi nei neonati come finalità di un evento di formazione specialistica

FOGGIA - I neonati spesso richiedono l’inserimento di sottili cateteri nelle loro vene, fino a raggiungere il cuore, per fornire loro nutrimento e per garantire la somministrazione ottimale delle terapie.Fornire competenze pratiche e teoriche avanzate sull'uso corretto e sicuro degli accessi venosi nei neonati è la finalità del corso teorico-pratico di formazione specialistico "Impianto e Gestione dell'Accesso Venoso Neonatale", che si terrà il 5 novembre a partire dalle ore 13.45 e il 6 novembre dalle ore 9.00 nella Sala di Anatomia Patologica del “Policlinico Foggia”.Il corso è rivolto a medici Neonatologi, Anestesisti, Chirurghi pediatrici, infermieri di terapia intensiva neonatale e pediatrici e altri professionisti sanitari coinvolti nella cura dei neonati e si propone di fornire una panoramica dettagliata delle tecniche di impianto degli accessi venosi centrali e periferici nei neonati e di approfondire le metodiche di gestione, monitoraggio e prevenzione delle complicanze associate all'accesso venoso.Le giornate formative sono organizzate dalle Struttura Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, diretta dal Dott. Gianfranco Maffei, con il patrocinio del “Policlinico Foggia”, Direzione e Coordinamento didattico Dott. Giovanni Barone, Dott. Vito D’Andrea e Dott. Mauro Pittiruti, e prevedono una combinazione di lezioni teoriche, discussioni di casi clinici e sessioni pratiche con simulazioni avanzate, per assicurare un apprendimento completo e interattivo.Info: e-mail gmaffei@ospedaliriunitifoggia.it.