Acqua smart, economia circolare, turismo verde: la Puglia porta a Ecomondo 'l’origine del futuro'

BARI – “A – L’origine del futuro”. A come Acqua, l’elemento su cui tutto si fonda: un bene comune e pubblico che richiede tutela, conoscenza e una gestione sempre più coordinata, efficiente e sostenibile; adattiva nel governare il cambiamento climatico. A testimoniarlo il Sistema Puglia che condividerà la sua esperienza a Ecomondo – The Green Technology Expo , l’evento internazionale di riferimento in Europa e nel Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy, in programma nella Fiera di Rimini dal 5 all’8 novembre. All'appuntamento sono attesi 1.600 operatori internazionali da oltre 100 Paesi.A Ecomondo la Puglia sarà protagonista di centinaia di incontri business to business e di uno spazio realizzato e animato da Acquedotto Pugliese (AQP) in collaborazione con l’Agenzia territoriale per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager), Aseco e Pugliapromozione. Tanti gli ospiti attesi fra ricercatori, professionisti del settore e decisori politici: dal commissario nazionale per l’emergenza idrica, Nicola Dell’Acqua, al vicesegretario dell’Unione per il Mediterraneo Unione per il Mediterraneo, Grammenos Mastrojeni. Il programma completo è sul sito di AQP Martedì 5 novembre l’inaugurazione dello spazio espositivo di AQP nel padiglione D7. Mercoledì 6, dalle 11.30 alle 13, nell’Ocean Arena Hall Est della Fiera di Rimini, si terrà Water for Life, iniziativa sulle città sostenibili all'interno del quale sarà assegnato il Water for Life: AQP Award. Il riconoscimento, giunto alla terza edizione, ha l'obiettivo di valorizzare e dare impulso alle iniziative di Paesi, personalità, istituzioni e associazioni, che contribuiscono a diffondere la cultura della sostenibilità. Alle 14.30, nello stand di AQP, si svolgerà il panel sull'economia circolare. Alle 15.30 ci sarà invece a quello su Piani di sicurezza delle acque (PSA) e clorammina.Giovedì 7 novembre, dalle 11.30 alle 13, sempre nell’Ocean Arena Hall Est, sarà presentato il paper Acqua: Agenda per il Mediterraneo realizzato da The European House - Ambrosetti. Al centro, lo scenario di riferimento per la gestione della risorsa idrica. Sempre il 7, alle 15.30, nello stand di AQP si terrà il panel Control Room e digitalizzazione, durante il quale saranno illustrate le potenzialità del nuovo cervello digitale di Acquedotto Pugliese per monitorare da remoto l'intero sistema.