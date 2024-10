Giornata Mondiale della Salute Mentale: due eventi a Bari in occasione del centenario di Franco Basaglia

BARI - In occasione del centenario dalla nascita di Franco Basaglia, il pioniere di una psichiatria umanizzante e inclusiva, la Compagnia di teatro sociale Officina d'Arte organizza due eventi di rilievo a Bari, in collaborazione con il S.P.D.C. dell'Ospedale San Paolo.Il primo appuntamento è il 9 ottobre, alle 16:30, presso la Sala Convegni dell’Ospedale San Paolo. L’evento, realizzato con il contributo del prof. Michele Agostinelli e Nik Giù, vede la partecipazione straordinaria del prof. Trifone Gargano. Attraverso l’arte pittorica e la letteratura, si affronterà il delicato tema dello stigma legato alla salute mentale.Il secondo evento si terrà il 10 ottobre, in Piazza Ferrarese, con la presentazione di Antonio Stornaiolo. Officina d'Arte porterà in scena lo spettacolo teatrale "Una piccola ape furibonda", dedicato alla vita della poetessa Alda Merini, scritto e diretto da Vito Dalò.Due eventi da non perdere, per riflettere insieme sull’importanza della salute mentale e per celebrare la vita di Alda Merini e l’eredità di Basaglia.