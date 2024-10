Giovinazzo ospita l’Alzheimer Fest 2024: un’intera giornata dedicata alla solidarietà e alla sensibilizzazione

GIOVINAZZO - Domenica 6 ottobre, dalle ore 10 alle 21, Giovinazzo accoglierà l’unica tappa pugliese dell’Alzheimer Fest 2024, un importante evento nazionale ideato da Marco Trabucchi, professore emerito di Neuropsicofarmacologia, e Michele Farina, giornalista del Corriere della Sera. L’evento, organizzato per il secondo anno consecutivo dalla cooperativa sociale Anthropos, sarà un’occasione di sensibilizzazione e sostegno per le persone affette da Alzheimer e le loro famiglie.La manifestazione si svolgerà sotto il patrocinio della Regione Puglia e con il sostegno del Comune di Giovinazzo, il cui sindaco, Michele Sollecito, si è impegnato a promuovere il progetto di “Giovinazzo, città amica delle persone con demenze”. L’obiettivo dell’Alzheimer Fest è incarnato dal principio “Soccorrere significa aiutare”, per richiamare l’urgenza di risposte concrete e immediate per chi convive con questa malattia.Mauro Abate, presidente di Anthropos, ha sottolineato: “Le persone affette da Alzheimer vivono in un eterno presente, non possono aspettare. Hanno bisogno di essere parte della comunità ora, e di trovare immediatamente un ambiente solidale, anche in ospedale”. L’evento punta a coinvolgere una vasta rete di persone, professionisti e volontari che offrono supporto quotidiano in questa sfida.Il programma dell’Alzheimer Fest 2024 sarà ricco di momenti di approfondimento scientifico e attività artistiche. Tra le novità dell’edizione di quest’anno, vi sarà una fiera di prodotti agroalimentari e artigianali tipici, oltre a un programma di visite guidate nel centro storico, organizzato dalla Pro Loco APS.Durante la giornata, sono previsti incontri che coinvolgeranno le famiglie dei pazienti e le strutture locali impegnate nell’assistenza alle persone con Alzheimer. Inoltre, anche i giovani avranno un ruolo attivo: gli studenti dei licei di Molfetta, Giovinazzo e Bari parteciperanno al concorso “La creatività al servizio delle persone con l’Alzheimer”, promosso in collaborazione con i Rotary Club locali.Tra gli appuntamenti principali:• Dalle 10:00, la fiera dei prodotti tipici animerà Via Ruggiero Messere, mentre in Piazza Leichard gli artisti locali daranno vita a un’estemporanea di pittura, con le opere esposte nel pomeriggio.• In Piazza San Salvatore, dalle 10:00, si svolgerà l’attività “Soccorso poetico”, con poesie e pensieri per abbattere la solitudine e la paura legate alla malattia.• Alle 17:00, l’apertura ufficiale dell’Alzheimer Fest sarà accompagnata dalla musica dell’Orchestra del Liceo “Vito Fornari” di Molfetta e dallo spettacolo acrobatico “Saltoincanto”.• Gli incontri scientifici inizieranno alle 17:30 con un focus su demenza e assistenza territoriale, seguito alle 18:30 da un approfondimento sul tema della diagnosi tempestiva.• La giornata si concluderà con una proiezione del docufilm “Pane, Alzheimer e papassini” e un concerto finale dell’Orchestra del Liceo “Vito Fornari” alle 20:30.L’Alzheimer Fest 2024 sarà una giornata di dialogo, arte e scienza, un’occasione per rafforzare la consapevolezza e la solidarietà attorno alle persone che convivono con l’Alzheimer. Per maggiori informazioni è possibile contattare Anthropos al numero 338.2966505 o seguire la pagina dell’evento su Facebook.