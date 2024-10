Giulia Mei, dopo X Factor torna con il nuovo singolo 'La vita è Brutta''

Dopo essere diventata virale in tutta Italia con il singolo “Bandiera”, presentato alle audizioni di X-Factor 2024 e che conta oltre un milione tra stream totali sulle piattaforme digitali e visualizzazioni sui canali ufficiali, Giulia Mei presenta il nuovo singolo “La Vita è Brutta”, disponibile dall’11 ottobre (Sound To Be / ADA).

Giulia racconta “La Vita è Brutta”: «Così cinica da essere sentimentale, così decadente da essere ridicola. Questa canzone è allo stesso tempo un cuore e un culo, minimal e barocca, una partita di Bach e un rave party, un principe azzurro e un orsetto gommoso, una scopata e un funerale, nel dubbio tra ridere e piangere ride, di gusto, e nel dubbio tra morire e ballare balla, ubriaca.»