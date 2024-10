Giunta pugliese: il Gruppo Forza Italia sottolinea i malumori interni alla maggioranza

BARI - Nota dei consiglieri regionali Paride Mazzotta, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia e Giuseppe Tupputi

In un contesto politico già teso, i consiglieri regionali di Forza Italia esprimono preoccupazione per le recenti nomine nella Giunta del presidente Emiliano. “Il rimpasto, o meglio, il rimpastino operato da Emiliano aveva come obiettivo quello di sedare i malumori interni alla sua maggioranza, garantendo i numeri necessari in aula e riducendo i casi di Consigli regionali a vuoto per mancanza di numero legale”, affermano i consiglieri.

Tuttavia, la nomina del nuovo assessore al Bilancio, Amati, ha già sollevato malcontento tra i membri del centrosinistra, in particolare tra i brindisini. “Non solo – continuano i consiglieri – ma anche il partito di Amati, Azione, si trova in una posizione critica, non avendo concordato questa decisione con il gruppo consiliare. Ciò potrebbe portare a un'opposizione attiva da parte di Azione in aula, alimentando ulteriormente le tensioni”.

I rappresentanti di Forza Italia pongono dunque interrogativi sulla reale utilità della nomina. “Ci chiediamo perché Emiliano abbia deciso di trasferire l’assessore Piemontese dalla delega al Bilancio a quella della Sanità, invece di conferire ad Amati una delega così politicamente sensibile. Questo solleva dubbi sulla fiducia che il presidente ripone nel neo assessore”.

La nota si chiude con un avvertimento: “Quando le ombre si accumulano, i presagi non sono dei migliori per i pugliesi. Serve una riflessione seria e trasparente sulla direzione che questa Giunta sta prendendo, altrimenti il rischio di crisi interne potrebbe compromettere ulteriormente l’operatività del governo regionale”.