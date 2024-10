Puglia, nuove opportunità turistiche con l’Avviso dedicato ai prodotti turistici

BARI - La Puglia continua a confermarsi come una delle mete più attrattive d'Italia, grazie all'innovativo Avviso Prodotti turistici lanciato dalla Regione, che dispone di una dotazione di 950.000 euro. Questo programma mira a promuovere esperienze autentiche e a sostenere lo sviluppo di iniziative turistiche durante tutto l'anno, non solo nei mesi estivi.L’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane, ha annunciato che nella prima finestra di questo avviso sono stati finanziati 17 progetti promossi da operatori turistici privati, per un investimento complessivo iniziale di 660.000 euro. “Queste risorse permettono di acquistare servizi da operatori con esperienza nel settore turistico e culturale, favorendo la vivacità del nostro territorio anche nei cosiddetti ‘mesi spalla’”, ha dichiarato Lopane.Il programma ha già ricevuto numerose proposte per la seconda finestra, dimostrando l’interesse crescente da parte degli operatori del settore. La panoramica dei progetti presentati include attività che si svolgeranno fino alla prima settimana di dicembre, mentre la seconda finestra dell’Avviso, che si attiverà tra dicembre e marzo 2025, prevede un calendario di eventi in fase di definizione.A supporto di questa iniziativa, il portale www.viaggiareinpuglia.it offre un elenco di eventi e attività disponibili per i viaggiatori, incoraggiando le imprese e le associazioni a partecipare.Il direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, Aldo Patruno, ha sottolineato l’importanza della diversificazione dell’offerta turistica, che deve crescere in qualità e quantità, per favorire la destagionalizzazione e attrarre visitatori in tutte le aree della regione.I progetti presentati spaziano da tour esperienziali e degustazioni guidate a attività outdoor come trekking e cicloescursioni, includendo anche esperienze enogastronomiche e attività legate al wedding. “La Puglia ha superato ogni record di affluenza turistica e non abbiamo intenzione di fermarci, puntando su un’offerta variegata che sfrutti al meglio il nostro clima e le nostre risorse”, ha concluso Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione.Con questo avviso, la Puglia si prepara a valorizzare ulteriormente la propria offerta turistica, rendendo ogni angolo della regione un’opportunità per scoprire esperienze uniche e autentiche.