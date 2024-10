Grande successo di Didacta Italia: edizione Puglia con oltre 11.000 visitatori

BARI - Ha chiuso questo pomeriggio alle 17,00 alla Nuova Fiera del Levante DIDACTA ITALIA – Edizione Puglia che nei tre giorni di fiera ha fatto registrare un’affluenza record di docenti, dirigenti scolastici, professionisti, addetti ai lavori che hanno partecipato agli eventi formativi e affollato gli stand delle 150 aziende partecipanti.Sono stati oltre 11mila i visitatori che confermano la validità del format di Didacta Italia (spin off di Didacta International) per la formazione e l’innovazione delle scuole italiane di ogni ordine e grado.La Regione Puglia è stata presente con ampi spazi istituzionali per la promozione e diffusione delle opportunità offerte al mondo dell’istruzione dal PR PUGLIA FESR – FSE+ 2021-2027.“L’edizione pugliese di Didacta Italia – ha affermato l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo - ha superato ogni aspettativa, trasformando Bari per tre giorni nella capitale italiana della scuola. Questo evento non solo ha richiamato una vasta partecipazione, ma ha anche messo in luce l'impegno della Puglia nell'innovazione didattica e nella formazione continua. La presenza di numerosi espositori e relatori di rilievo ha offerto un'importante opportunità per creare reti e collaborazioni tra istituzioni, aziende e professionisti del settore”.“Grazie a eventi come Didacta Italia – ha proseguito l’assessore regionale Leo - la Puglia si sta affermando come un polo strategico nel panorama educativo nazionale e internazionale. L'investimento nella formazione e nell'istruzione porta a un significativo sviluppo socio-economico per la regione. È importante continuare su questa strada, rafforzando le politiche a favore dell'istruzione e della formazione per garantire alle nuove generazioni opportunità concrete e un futuro prospero”.“Chiudiamo questa decima edizione di Didacta Italia con grande soddisfazione riaffermando il ruolo di Firenze Fiera come organizzatore di fiere di successo e di alto contenuto socio-economico e culturale – ha dichiarato Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera –. L’evento ha rappresentato un appuntamento importante per l’aggiornamento dei docenti della Puglia e delle altre regioni del Sud Italia e per il processo di ammodernamento della scuola italiana in progressiva e rapida trasformazione alla stessa stregua del mondo del lavoro, entrambi fattori imprescindibili per l’affermarsi di una classe dirigente consapevole, in grado di contribuire al rilancio dei nostri territori e a tracciare nuovi orizzonti nel mercato del lavoro”.“Vi aspettiamo – ha concluso Becattini - alla prossima edizione nazionale di Didacta Italia che si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 12 al 14 marzo 2025”.Bilancio più che positivo anche per le aziende con gli stand presi d’assalto nei tre giorni di fiera.“Come azienda pugliese siamo molto contenti e orgogliosi di aver partecipato a questa edizione – ha affermato Michele Gigli CEO di C&C , Main Sponsor della fiera -. Grazie ad un’ottima organizzazione, ormai consolidata negli anni e ad un buon lavoro di promozione e comunicazione abbiamo registrato il sold out a tutti i nostri eventi formativi ed un costante flusso di docenti e addetti ai lavori interessati alle nostre ultime novità”.“Didacta Italia rappresenta un’esperienza importante per incontrare i nostri clienti che durante l’anno ci danno fiducia e seguono le nostre attività – ha aggiunto Christian Fanizzi CEO di Wacebo, azienda Main Sponsor della fiera -. Questa fiera è importante in quanto accompagna il cambiamento della scuola italiana: siamo partiti dalla voglia di digitalizzare e siamo arrivati alla consapevolezza della digitalizzazione. Noi come azienda leader di settore agevoliamo passo dopo passo questa fase di rinnovamento dei processi educativi, necessaria per una società sempre più formata, evoluta e al passo con i tempi”.