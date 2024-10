Grande successo per la 87^ Campionaria Internazionale della Fiera del Levante: record di presenze e vendite online

BARI - Con una straordinaria affluenza nell'ultima giornata, si è conclusa la 87^ Campionaria Internazionale della Fiera del Levante, l'evento barese che ha registrato risultati positivi sia in termini di presenze che di vendite. Il bilancio finale è stato presentato in conferenza stampa dal presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, che ha annunciato il dato complessivo di 240mila visitatori dal 28 settembre al 6 ottobre, segnando un aumento del 14% rispetto all'anno precedente.

Un altro segnale di successo è stato rappresentato dalle vendite online, che hanno raggiunto circa il 70% dei 170mila biglietti venduti, grazie al risparmio sui costi e alla comodità di accesso. Frulli si è detto soddisfatto: "Questi dati dimostrano che chi è venuto in Fiera lo ha fatto perché attratto dall'offerta commerciale e dalla varietà proposta. È l'inizio di un percorso nuovo, volto a qualificare e dare un'identità forte ai vari settori."

L'edizione 2024 non solo ha superato le aspettative in termini di numeri, ma ha anche alzato il livello qualitativo. Dalle aree espositive alla convegnistica, dal food agli spettacoli, l'offerta della Campionaria ha incontrato il favore di espositori e visitatori. Molti stand hanno registrato il "sold-out", confermando la qualità dell'evento e portando entusiasmo per le future edizioni.

Guardando al futuro, Frulli ha sottolineato la necessità di migliorare ulteriormente, con l'obiettivo di riportare settori merceologici storici, come moto e nautica, che mancano da tempo. "Siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo continuare a puntare sulla qualità e i servizi offerti", ha affermato il presidente.

Tra i simboli di questa edizione, si segnala la calamita benefica che raffigura tre emblemi di Bari – la Basilica di San Nicola, il Teatro Petruzzelli e la Fiera del Levante. Il ricavato della vendita di questa calamita sarà destinato a sostenere le attività solidali delle associazioni del terzo settore, confermando l’impegno della Fiera a favore della comunità.

Con questa edizione di successo, la Fiera del Levante si conferma come uno degli eventi più rilevanti e attesi del Sud Italia, pronta a rinnovarsi e a crescere ulteriormente nel futuro.