Granoro al SIAL 2024: la pasta 100% made in Puglia che conquista i mercati con la sua sostenibilità e il suo gusto

BARI - È nei campi assolati della Puglia, regione ubicata nel Sud, dell’Italia, che inizia il viaggio di Granoro, uno dei principali produttori italiani di pasta 100% made in Puglia. Un viaggio fatto di passione, innovazione e attenzione alla sostenibilità, fin dalla nascita dell’azienda.Dal 19 al 23 ottobre questa storia di eccellenza farà tappa al Salone Internazionale dell’Alimentazione (SIAL) di Parigi, una delle vetrine più importanti al mondo per il settore agroalimentare, dove Granoro si presenterà con le sue linee premium e biologiche. Nell’ambito di uno degli eventi più prestigiosi al mondo per i professionisti del food&beverage, il Pastificio sarà presente nella Hall 1 Pavilion E046 con un obiettivo chiaro: testimoniare il proprio impegno concreto verso un futuro più verde e tracciabile, attraverso i suoi prodotti.Al centro di questa partecipazione c’è infatti la linea “Granoro Dedicato”, una pasta prodotta esclusivamente con grano 100% coltivato in Puglia, risultato di un progetto di filiera che mette al centro il territorio, i suoi agricoltori e le pratiche sostenibili che rispettano la terra.Questa stretta collaborazione permette di garantire un prodotto di altissima qualità, tracciabile dal campo alla tavola grazie alla tecnologia blockchain e alla soluzione My Story™ di DNV. Inquadrando il QR code presente sulle confezioni di pasta, i consumatori possono immergersi nell'esplorazione di ogni fase della produzione e risalire a informazioni fondamentali, dalla geolocalizzazione del campo di provenienza, alla raccolta del grano. Un gesto semplice, come scansionare un codice, si trasforma in un viaggio che rivela l’origine del grano e la cura dietro ogni pacco di pasta.La storia della Linea GranoroDedicato non racconta solo il gusto di una terra, ma anche il rispetto dell’ambiente da cui proviene.Il profondo impegno di Granoro nel ridurre il proprio impatto ambientale si manifesta, quindi, attraverso scelte e azioni concrete. Tra queste, figura anche il packaging della linea “Dedicato” e Biologica, entrambe realizzate in carta riciclabile - Aticelca® 501 certificata FSC, proveniente da foreste gestite responsabilmente. Questa soluzione consente di ridurre l'uso della plastica del 35% per ogni confezione e diminuire le emissioni in atmosfera di CO2.Accanto a “Dedicato”, Granoro presenterà con orgoglio anche la sua “Linea Bio”, realizzata con grano duro biologico coltivato in Italia. Questa linea non solo è emblema di una pasta di alta qualità, ma celebra anche la riscoperta di grani antichi, unendo storicità e innovazione per offrire un prodotto che tutela la biodiversità e le tradizioni agricole italiane. È un ritorno alle origini, ma con uno sguardo rivolto al futuro: una postura che è nel DNA dell’azienda orientata alla ricerca del meglio per costruire un domani virtuoso, partendo dall’eredità.Il SIAL di Parigi è un palcoscenico internazionale a cui l’azienda partecipa dalle primissime edizioni. I mercati mondiali, infatti, riconoscono l’impegno di Granoro e rispondono con entusiasmo. Michele Dell’Aquila, export manager dell’azienda, esprime tutta la sua soddisfazione: «L'export ha registrato una crescita significativa nei primi otto mesi del 2024 con un incremento complessivo del 18% sui mercati esteri. Questo trend positivo coinvolge i nostri marchi principali, come i Classici, la Linea Dedicato, la Linea Biologica e il Gluten Free. Tutte hanno evidenziato ottime performance nell’ultimo anno, confermando l'interesse crescente degli amanti della pasta per prodotti di alta qualità e ottenuti nel rispetto della sostenibilità energetica e ambientale».Partecipare al SIAL è da sempre per Granoro una tappa fondamentale del suo viaggio verso il consolidamento del suo ruolo di ambasciatore della qualità italiana e pugliese. Un momento per salutare i clienti a cui è legata da anni di grande collaborazione commerciale e incontrare nuovi clienti che giungono da ogni parte del mondo.Un viaggio per raccontarsi e conquistare nuovi mercati e palati, con la stessa dedizione e amore verso il territorio che da sempre guidano e contraddistinguono l’azienda nelle sue scelte.