Grave incidente domestico a Carmiano: bambina di due anni gravemente ustionata da olio bollente

LECCE - Una tragica vicenda si è consumata nella serata di ieri a Carmiano, in provincia di Lecce, dove una bambina di soli due anni è rimasta gravemente ustionata dopo essersi rovesciata addosso una pentola contenente olio bollente.Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto in ambito domestico e le dinamiche precise sono ancora al vaglio delle autorità. La piccola ha riportato ustioni estese sul tronco e sulle braccia, immediatamente soccorsa dai familiari. Trasportata d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, è stata stabilizzata dai medici, che hanno valutato la gravità delle sue condizioni.Vista la severità delle lesioni, si è reso necessario il trasferimento d’urgenza presso l’ospedale Perrino di Brindisi, nel reparto specializzato per grandi ustioni, dove la bambina è ora ricoverata in gravi condizioni. I medici stanno monitorando attentamente la situazione, ma la prognosi rimane riservata.L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, che si stringe intorno alla famiglia in questo momento di angoscia.