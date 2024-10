Grave incidente sulla statale 16: auto ribaltata e feriti gravi

BARI - Questa mattina, lungo la statale 16 in direzione Sud, si è verificato un violento incidente che ha coinvolto diverse auto e un camion. L'impatto è avvenuto nei pressi della stazione di servizio Esso, dove i veicoli, per cause ancora in fase di accertamento, si sono toccati. Una delle auto, a seguito della collisione, ha perso il controllo e si è ribaltata, innescando una carambola che ha coinvolto gli altri mezzi.Le prime informazioni indicano che ci sarebbero alcuni feriti in gravi condizioni, ma la dinamica esatta e il numero delle persone coinvolte sono ancora da confermare. Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale medico del 118, impegnati nelle operazioni di soccorso.Il traffico lungo la statale è stato deviato per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell'area, provocando rallentamenti. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause dell’incidente.