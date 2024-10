Cassano delle Murge: arrestato 35enne per detenzione di droga, sequestrati 9 chili di stupefacenti

CASSANO DELLE MURGE - Un uomo di 35 anni originario di Cassano delle Murge è stato arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti. L'operazione, condotta dai carabinieri nell'ambito di una serie di controlli mirati alla prevenzione del traffico di droga, ha portato al ritrovamento di una significativa quantità di stupefacenti.Durante la perquisizione nell'abitazione del sospettato, i militari hanno scoperto 8,8 chili di marijuana, 350 grammi di hashish e 160 grammi di cocaina nascosti nella camera da letto dell'uomo. Oltre alla droga, sono stati sequestrati strumenti per il confezionamento delle sostanze e una somma di circa 12.000 euro in contanti, ritenuti proventi dell'attività illecita. Il 35enne è stato colto in flagranza di reato e immediatamente arrestato.Dopo il fermo, l'uomo è stato condotto nel carcere di Bari, in attesa dell'udienza di convalida. Durante l'incontro con il giudice per le indagini preliminari (GIP), l'accusato è stato interrogato e ha avuto un confronto con la difesa. Al termine dell'udienza, il giudice ha confermato la misura cautelare in carcere, disponendo l'ulteriore detenzione dell'uomo in attesa degli sviluppi del processo.L'operazione rappresenta un duro colpo al traffico di droga nella zona, e le indagini proseguono per accertare eventuali complici o ulteriori attività illecite connesse.