Polignano a Mare, le stagioni del cuore nel segno di Piazzolla

POLIGNANO A MARE - Da Astor Piazzolla alla grande musica da film è il percorso lungo il quale si muove il concerto «Le stagioni del cuore» che il pianista Piero Rotolo e il Talos String Quartet composto da Flavio Maddonni e Ida Ninni ai violini, Francesco Capuano alla viola, Anila Roshi al violoncello e Giuseppe Lillo al contrabbasso propongono lunedì 14 ottobre (ore 18.30) nella Biblioteca «Raffaele Chiantera» di Polignano a Mare per la programmazione della Bottega dell’Armonia.Per molti studiosi, musicologi e musicofili il romanticismo è una categoria universale dell'arte, indipendentemente dalle epoche e dagli stili. Romantico è tutto ciò che attinge alle segrete fonti del proprio «io» e della natura, tutto ciò che, ancor oggi, in un'epoca così astratta e distratta riesce ad emozionare e commuovere gli uomini e le donne di ogni età e di ogni parte del mondo. Non saranno, dunque, a disagio nelle atmosfere romantiche le «Stagioni tango» di Astor Piazzolla, simbolo di una sensualità del corpo capace di coniugare cultura alta e popolare, e il lirismo delle colonne sonore che trova le sue origini proprio nei languori romantici e tardo romantici.Su tutto risaltano l’incanto giovanile, la freschezza, la poesia, l’originalità e lo splendore della scrittura musicale, che ci restituisce compositori vivi dentro uno spettacolo pensato come momento di ascolto di alto profilo, capace di conquistare un pubblico dagli interessi più diversi. «Le Quattro Stagioni di Buenos Aires» (Las Cuatro Estaciones Porteñas), costituiscono una particolare raccolta di tanghi composti da Astor Piazzolla per il suo piccolo ensemble costituito da violino, pianoforte, chitarra elettrica, basso e bandoneon, e che in questo programma vengono presentati in una versione per pianoforte e archi di José Bragato. Il titolo evoca la celebre composizione «a programma» di Vivaldi utilizzando l’aggettivo «porteña» come specifico riferimento alla zona del porto di Buenos Aires dove il tango ha avuto origine.L’ingresso al concerto è libero. Info 347.4567734.