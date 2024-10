Il centro di Porto Cesareo si rifà il look con nuove panchine

PORTO CESAREO - Una piazza più bella con nuovi arredi. L’amministrazione comunale di Porto Cesareo ha provveduto a sostituire le panchine del giardino prospiciente la pro loco.Un intervento importante che va nella direzione di migliorare il decoro del paese e che segue a quello analogo effettuato in via Bonomi e alla fontana della Poesia di Torre Lapillo.Le vecchie panchine in ferro, che necessitano di manutenzione, saranno riportate a nuovo e riposizionate sul territorio in zone dove sia necessario incrementare il numero di sedute vista la frequentazione.“È nostra intenzione recuperare soprattutto le panchine che hanno un valore simbolico: la Panchina Rossa che simboleggia il posto lasciato vuoto da una donna vittima di omicidio e la Panchina Gialla posizionata per ampliare e diffondere la cultura e la conoscenza dell’endometriosi, una patologia che colpisce milioni di donne”, spiega la sindaca Silvia Tarantino.L’idea è quella di posizionarle nel giardinetto antistante il Punto sport, vicino alle scuole medie sia perché è un posto molto frequentato dai cesarini e sia perché saranno vicine alle scuole “e tutti i ragazzi potranno riflettere sui loro significati e sui danni che l’odio e la mancanza di rispetto possono causare. Sensibilizzare le nuove generazione è il primo passo per creare una società migliore. Sarà anche l’occasione per rinnovare il nostro impegno con un momento di riflessione condiviso con gli studenti delle nostre scuole”, aggiunge il consigliere delegato Andrea Peluso.