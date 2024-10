Il futuro della lotta all’epilessia discusso a Bari

BARI - Il prossimo 25 ottobre 2024, presso l’Hotel Parco dei Principi di Bari, si terrà il settimo Congresso della Sezione Apulo Lucana della Lega Italiana Contro l’Epilessia. L’evento è dedicato ai professionisti del settore sanitario che operano nell’ambito dell’epilessia e offrirà un’opportunità unica di confronto e aggiornamento scientifico su tematiche chiave legate alla gestione di questa patologia.Il congresso rappresenta un’importante piattaforma di networking e scambio di conoscenze per medici, infermieri e tecnici specializzati, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da epilessia. Tra i temi principali del congresso si discuterà la gestione dello stato di male epilettico, delle crisi prolungate, e l'importanza di un intervento tempestivo ed efficace. Saranno inoltre discussi gli ultimi aggiornamenti in campo farmaceutico e le esperienze cliniche derivanti dagli ambulatori specializzati.Il congresso sarà guidato da un panel di esperti provenienti da tutta la Puglia e da numerosi centri di eccellenza italiani, sotto la direzione scientifica degli esperti Giovanni Boero (Direttore S.C. di Neurologia - Presidio Ospedaliero "S.S. Annunziata" - Taranto), Vittorio Sciruicchio (Dirigente Medico C. Epilessia/EEG Età Evolutiva, Osp. S. Paolo - Bari), Maria Lucia Fratello (Dirigente Medico Neurologia, Osp. S. Francesco, Venosa). L'evento promette di essere ricco di stimoli e opportunità di crescita professionale per tutti i partecipanti.La partecipazione gratuita al convegno, destinata a cento professionisti sanitari, permetterà di fornire all’audience un nuovo punto di vista sulla patologia in oggetto e sulla sua complessità.L’evento è patrocinato dalla Lega Italiana Contro l’Epilessia ed organizzato dal Provider ECM (Educazione Continua in Medicina) Qiblì srl.Qiblì srlinfo@qibli.itTel. +39 099 9908003